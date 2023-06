Roxinho x Ultravioleta: o que muda nos cartões do Nubank?

Há 10 anos a fintech Nubank começava suas operações no Brasil e desde então, revolucionou a maneira que as pessoas usam uma conta bancária e todos os seus inúmeros benefícios. Já que deixou para trás todas burocracias dos bancos tradicionais e taxas exorbitantes em várias operações, além disso, quem quiser ter a conta Nubank, pode abri-la diretamente pelo seu celular e sem pagar nada. Mas quando o usuário se torna cliente da empresa, fica com várias dúvidas acerca de qual cartão de crédito escolher, se opta pelo roxinho ‘normal’ ou o ultravioleta, hoje, todas as dúvidas inerentes ao assunto serão tiradas, confira.

Qualquer pessoa pode ter o roxinho do Nubank?

Sim, qualquer pessoa pode ter o cartão de crédito ‘básico’ do Nubank, ele possui duas versões, a Gold e a Platinum e não é cobrada mensalidade para que os seus clientes usem o cartão mensalmente. Em contrapartida, eles também não têm acesso aos benefícios que outras versões de cartões de crédito do Nubank possuem.

Ao abrir uma conta, é feita uma análise de crédito automaticamente e com ela, é possível que o usuário já tenha acesso ao cartão em questão. É importante lembrar que todos eles são internacionais, portanto, você pode levá-lo consigo em suas viagens.

Geralmente, quando o usuário é novo, o seu limite disponível é baixo, cerca de R$ 50, mas após o pagamento das faturas e as movimentações realizadas dentro do aplicativo, esse limite pode aumentar.

E como funciona o cartão de crédito ultravioleta do Nubank?

A empresa, quando indagada sobre o tema, já afirmou, que os modelos atendem públicos diferentes, e que o Nubank Ultravioleta foi feito pensando nos usuários que, segundo a empresa: “para quem quer ir além de um cartão de crédito premium”.

A versão ultravioleta do cartão de crédito oferece várias vantagens, como cashback que cai na conta do usuário instantaneamente, além disso, o dinheiro não expira. E para animar ainda mais os usuários, a empresa promete que o cashback vai aumentar a 200% do CDI ao ano.

E como o modelo é um cartão Mastercard Black, os seus usuários têm direito a benefícios exclusivos como o almejado seguro viagem e sala VIP gratuita no aeroporto internacional de Guarulhos. Para tudo isso, é cobrada uma mensalidade de R$ 49 mensais para os seus usuários.

Como conseguir um limite de crédito alto?

Por fim, a meta de qualquer pessoa, é ter um limite alto no cartão de crédito, pois isso pode ajudar em diversas situações. O primeiro passo para isso, é que o usuário tenha um bom score de crédito, ele representa a probabilidade da pessoa pagar uma conta em dias nos próximos seis meses.

E ao abrir uma conta Nubank, sempre faça movimentações, deposite dinheiro e deixe rendendo. Tudo isso vai ajudar ainda mais a ter um vínculo entre a instituição e o cliente.

Todos os fatores citados, são de suma importância na hora da liberação de limite de crédito, portanto, siga tudo à risca e desfrute da melhor maneira do seu cartão de crédito Nubank.