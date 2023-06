Crédito para MEI: entenda quais são as possibilidades e como ESCOLHER

Cresceu bastante o número de pessoas que optaram por regularizar o seu negócio e se tornar um microempreendedor individual, isso ocorreu por vários motivos, como o acesso a benefícios previdenciários, menores taxas na hora de pagar os impostos e o melhor: concessão de crédito por parte das instituições financeiras. Contudo, há várias modalidades de crédito que são oferecidas para esses usuários, todas com o propósito de impulsionar as vendas do empresário e ajudá-lo a alavancar o seu negócio, confira as melhores opções.

Confira todas possibilidades que há para o MEI conseguir um empréstimo | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O microcrédito pode ser uma excelente opção

Sempre que algum autônomo decide se tornar MEI, uma das primeiras propostas que ele recebe é a de obter crédito por intermédio da modalidade de microcrédito. Ela é regulamentada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

O microcrédito pode ser concedido para pequenos empreendedores, isto é, aqueles que se enquadram na categoria de MEI, recebendo anualmente, valores de até R$ 81 mil. Vale destacar que o BNDES não disponibiliza o valor em espécie diretamente para os empreendedores.

Basicamente, o BNDES define parâmetros e regras para que instituições financeiras possam disponibilizar os empréstimos para quem é MEI e são as próprias instituições que analisam se é viável ou não a realização da operação.

Caso o empreendedor não queira dinheiro em espécie, pode optar pelo cartão de crédito MEI

Outra opção é assim que o empreendedor abre sua empresa, ele já solicitar um Cartão de Crédito MEI, vários bancos oferecem essa opção, como:

Nubank;

Bradesco;

Santander;

Inter;

C6 e etc.

O limite irá variar de acordo com o tamanho e o capital da empresa. Mas é interessante usar um cartão apenas para essa finalidade, pois no final do mês, fica bem mais fácil realizar os cálculos das despesas.

Caso nenhuma das opções anteriores sirvam para você, a conta garantida pode ser a solução

É comum que cada empreendedor tenha necessidades diferentes, então, o que funciona para um, não irá funcionar para o outro. Há quem consiga suprir todas as dificuldades apenas usando o cartão de crédito para MEI e o empréstimo, mas já há casos, que isso é inviável.

Por exemplo, quem trabalha comprando produtos mais baratos para revendê-los, talvez, não compre itens sempre, somente quando há uma grande oportunidade, nesse caso, ter dinheiro parado não seria a melhor escolha, já com uma conta garantida, seria bem diferente.

Ou seja, a instituição financeira analisa o perfil do usuário e realiza a liberação de um limite, que fica pré-aprovado, no momento que o empreendedor precisa do valor em questão, basta ir ao banco e realizar o saque. Vale salientar que os juros podem ser altos, mas a depender da situação, pode compensar bastante.

Dicas para conseguir crédito facilmente

