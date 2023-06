Se não usar, PERDE? Veja o que ninguém falou sobre o Vale-Gás

Há cerca de 30 anos, foi consolidado na renda dos brasileiros programas de transferência de renda, por intermédio do Governo Federal. A prática ficou popular com o lançamento do Bolsa Família, que durante décadas atendeu milhões de famílias. E neste ano de 2023, o programa entrou em vigor novamente, com ele, inúmeras novidades também chegaram, com isso, há pessoas que por mês recebem valores superiores a R$ 1.000, pois soma-se o Bolsa Família, seus adicionais e o vale-gás. Mas isso, tem gerado uma dúvida em seus beneficiários: caso a pessoa não use o vale-gás para comprar o botijão, ela perde o benefício? entenda.

Como funciona o vale-gás?

Quando é falado em vale-gás, há quem se lembre dos antigos vales, que eram usados na hora de comprar mercadorias, eles eram literalmente um papel que possuía o ‘poder’ de ser trocado por outro item, como um botijão de gás.

Mas os tempos passaram e o conceito de vale-gás também mudou, a fim de tornar o processo ainda mais prático, eles não são mais no formato de ‘papel’, o governo deposita o dinheiro diretamente na conta do usuário.

Por conta disso, na internet, por exemplo, tem se discutido sobre o assunto, pois há quem diga que o valor só pode ser usado para ajudar no botijão de gás, já outros, dizem que o valor pode ser usado para outras finalidades. Lembrando que o benefício é pago a cada dois meses.

Como se inscrever no benefício do vale-gás?

O vale-gás é um benefício que está incluso nos programas sociais do Governo Federal, então, para ter direito ao valor, é preciso que a pessoa tenha cadastro ativo no CRAS local, pois o CadÚnico é a porta de entrada para todos programas do Governo.

Após o cadastro estar atualizado, o Governo irá avaliar a sua faixa de renda e analisar se de fato a pessoa se enquadra nos critérios para receber o valor em questão.

Contudo, é preciso lembrar que desde a transição de governo, o benefício foi suspenso para novos beneficiários, só quem irá receber será quem já recebia desde o governo anterior.

E durante quanto tempo o vale-gás fica na conta?

O benefício é pago a cada 02 meses e o depósito é feito na mesma conta em que o beneficiário recebe o benefício do Bolsa Família. E ele possui 120 dias para sacar o valor a partir do dia que o benefício foi liberado.

Em relação a como gastar o dinheiro, não há uma legislação específica para isso, que consiga controlar para onde o valor foi. Uma vez que eles não exigem uma nota fiscal comprovando a compra do gás.

Além de que como o benefício é pago a cada 2 meses, pode ser que o botijão tenha acabado antes do prazo em questão, ou seja, a pessoa precisou pegar o dinheiro de outras contas para quando recebesse o vale-gás colocar no lugar.