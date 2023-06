Guia completo para se DAR BEM no Enem 2023; inscrições, cronograma, dicas e mais

Enem 2023 – O alvorecer de uma nova semana no Brasil marca a abertura do aguardado período de inscrições para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2023. Esse exame, tido como uma espécie de passaporte para o ensino superior do país, chama a atenção de estudantes em todo o território nacional, que veem nele a possibilidade de conquistar uma vaga na universidade de seus sonhos.

Para efetuar a inscrição no Enem 2023, é necessário acessar a página do participante e seguir as instruções, informando os dados pessoais solicitados. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Vai prestar o Enem em 2023?

A partir desta segunda-feira, 5 de junho, e estendendo-se até o dia 16 do mesmo mês, candidatos poderão se inscrever para a edição deste ano do Enem. Para os que não solicitaram ou não foram contemplados com a isenção da taxa de inscrição, o valor a ser pago é de R$ 85, cujo prazo para quitação vai até 21 de junho. O exame deste ano será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro, e todas as regras e o cronograma oficial foram publicados no início do mês e podem ser consultados aqui.

Este ano, o Enem traz um conjunto de exigências para o candidato, que vão desde a apresentação de documentos necessários até a obediência a regras que evitam a eliminação do candidato. Uma leitura cuidadosa do edital se faz necessária para garantir o cumprimento de todos os requisitos.

O processo de inscrição para o Enem 2023 é inteiramente online e pode ser realizado na página do participante do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), usando o login do Gov.br. Para iniciar o processo, o candidato precisa acessar a página do participante e fazer login. Caso ainda não tenha uma conta no Gov.br, o candidato deve criar uma e, em seguida, voltar à página do participante.

A partir daí, o processo de inscrição começa com um clique na opção “inscrição”, seguido de instruções para completar a etapa de segurança do Inep. O candidato deve informar dados pessoais para a inscrição, como CPF, data de nascimento, sexo, cor/raça, estado civil, nacionalidade, local de nascimento e CEP.

A inscrição continua com a decisão sobre a necessidade ou não de atendimento especializado. Caso não seja necessário, basta clicar em “não preciso”. Se for necessário atendimento especializado, o candidato deve informar a sua condição, necessidade ou deficiência. Além disso, será necessário anexar documentos que comprovem essa necessidade.

O passo seguinte é escolher a língua estrangeira entre inglês e espanhol. Em seguida, o candidato informa sua escolaridade. Aqueles que estão cursando o ensino médio, mas não estão na última série/ano, ou que não estão cursando e não concluíram o ensino médio, podem participar como treineiros.

Questionários e detalhes

A inscrição segue com o preenchimento de um questionário socioeconômico com 25 perguntas. O candidato deve fornecer um número de celular e um endereço de e-mail, que são necessários caso o Inep precise entrar em contato. A cidade e o estado em que o candidato deseja realizar a prova devem ser escolhidos, embora a escolha do local específico (escola) não seja possível, apenas o município.

Para finalizar a inscrição, o candidato deve confirmar seus dados, clicando em “confirmo a opção de língua estrangeira, modalidade e município de prova para a realização do exame”. O acompanhamento do andamento da inscrição e a divulgação do local de prova, que também contém o número de inscrição, a data e a hora do exame, são de responsabilidade do candidato.

Após a inscrição, aqueles que não receberam a isenção da taxa devem realizar o pagamento de R$ 85, acessando novamente a página do participante para gerar a guia de recolhimento da União (GRU). O site apresentará opções de pagamento, que incluem boleto, Pix ou cartão de crédito.

O cronograma completo do Enem inclui datas para solicitação de atendimento especializado e tratamento pelo nome social, resultado preliminar do atendimento especializado e tratamento pelo nome social, solicitação de recurso sobre atendimento especializado e tratamento pelo nome social, resultado do recurso sobre atendimento especializado e tratamento pelo nome social, aplicação das provas, divulgação do gabarito e divulgação dos resultados.

