Piores cidades para se morar no Brasil; algumas não têm o BÁSICO

Morar no Brasil é de fato uma experiência fantástica, considerando que nosso país é conhecido pelas suas belezas e por sua imensa extensão. Apesar de todos esses atrativos, porém, ele ainda é um país sem uma boa estrutura. Os governantes tentam contornar a falta do acesso às necessidades básicas, mas ainda há muito o que fazer, devido a isso, o país ainda possui algumas piores cidades para se morar.

As melhores cidades apontam que mais de 99% da população tem acesso à água potável, já as piores, apenas 79,6%. A seguir, seguem informações sobre quais são as dez piores cidades com relação ao saneamento. Outros fatores são considerados, como a coleta de esgoto e a perda no processo de distribuição de água.

Com a devida ação do governo, a lista de piores cidades para morar no Brasil tende a diminuir | Imagem: william f. santos / unsplash.com

10 piores cidades para se morar no Brasil

É um direito do cidadão o saneamento básico e isso deveria ser garantido pelas entidades públicas dos municípios e estados. Porém, não são todas as cidades que possuem um serviço adequado para toda a população, isso é o que indica uma nova pesquisa feita a nível nacional.

Várias cidades brasileiras estão em variados níveis de desenvolvimento. Portanto, as capitais possuem uma maior qualidade de vida que algumas cidades do interior ainda não tem.

Essas informações puderam ser evidenciadas na recente lista divulgada pelo Instituto Trata Brasil. Ele usa a base do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), e o levantamento mostra que existe uma diferença entre os locais com pior e o melhor saneamento.

Contudo, abaixo seguem as dez cidades com o pior saneamento, sendo assim, se tornam bem ruins para se morar no Brasil devido a ter que escolher muito bem o local de moradia. Já que a maior parte do município não tem acesso à água potável:

Ananindeua (PA); Várzea Grande (MT); Maceió (AL); Rio Branco (AC); Belém (PA); São Gonçalo (RJ); Santarém (PA); Porto Velho (RO); Marabá (PA); Macapá (AP).

Como visto, a maioria das cidades se encontram no Norte e Nordeste do país, o mesmo ocorre quando se trata das capitais.

Plano Nacional de Saneamento Básico

Como Norte e Nordeste tem mais cidades no ranking de forma preocupante, dessa forma, foi lançado o Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab). O intuito é disponibilizar água potável e coleta de esgoto a todos os cidadãos brasileiros.

O plano tem boas metas, fazendo com que os brasileiros tenham menos doenças devido ao acesso à água potável, porém, os investimentos são insuficientes para alcançá-las. Assim, a conclusão que se tem é que a demora é de quarenta anos para se concluir totalmente.

Desse modo, as piores cidades para se morar no Brasil podem continuar no mesmo local do ranking por anos. Portanto, pelo menos por enquanto, elas não são os locais mais indicados para quem deseja ter uma boa moradia com acesso ao saneamento.

Os governantes devem agir o mais rápido possível para que esse cenário seja mudado e que esses municípios sejam bons para se morar futuramente.

