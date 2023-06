Kit Antena Digital DE GRAÇA: aprenda como pedir para o governo

Brevemente, os sinais das parabólicas terão fim no Brasil devido à implementação da tecnologia 5G. Conforme informações do Siga Antenado, da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), os cidadãos terão que mudar para transmissão digital, assim, terão que ter um kit antena digital .

Os aparelhos digitais virão para substituir as parabólicas que todos conhecem e que estão há anos no mercado. Informações sobre qual antena deve ser substituída e como pedir de graça para o governo podem ser encontradas ao longo do artigo abaixo.

Nem todos os brasileiros têm direito ao kit antena digital grátis | Imagem: Mohammed lak / unsplash.com

Qual antena deve ser substituída

As casas que usam a antena parabólica devem ser substituídas pelo aparelho digital. Como as parabólicas não suportam o sinal digital, esse processo é necessário. Assim, é preciso que a troque por uma digital e um receptor que suporte a banda ku.

Porém, não são todos os brasileiros que devem trocá-la, as antenas que possuem o modelo “espinha de peixe” e as antenas digitais internas já suportam o novo sinal digital. Além delas, quem possui TV por assinatura também não precisa fazer a troca, já que o sinal é fornecido pelas empresas que oferecem o serviço, assim, não é preciso trocar o aparelho.

Kit antena digital gratuitamente

Quem deseja ter o seu kit antena digital através de empresas, pode comprá-lo sem problemas, ele contém a antena e o receptor digital. Também é possível ganhar o kit de forma gratuita pelo governo.

O kit e a instalação é feita pelo Siga Antenado, que se trata de uma entidade da Anatel que tem o intuito de ajudar as famílias na transição para o sinal digital. Para que isso seja possível, é preciso fazer parte de algum programa social do Governo Federal e estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico).

Além dos requisitos acima, é necessário ter uma antena parabólica tradicional instalada na sua casa, conectada e funcionando na TV. Na instalação, o técnico vem e verifica todas as informações, caso tenha divergências, a família pode perder o benefício.

Quem tiver dúvidas sobre o cadastro no CadÚnico, pode ligar para a Central de Atendimento da Siga Antenado no número 0800 729 2404, nele é possível verificar se a pessoa tem direito ao kit antena digital gratuito, caso as instalações no município já estejam sendo agendadas pela entidade.

Como pedir um kit antena digital gratuitamente

As pessoas que querem pedir permissão da parabólica digital gratuita, podem solicitar de duas formas, sendo elas:

Pelo site do Siga Antenado, realizando os seguintes passos:

Acessar o site oficial do Siga Antenado;

Clica no botão verde “Distribuição de Kits”, logo na página inicial;

Digitar o CPF ou NIS (Número de Identificação Social) no campo indicado;

Responder a um triângulo para verificar se tem direito ao kit;

O requerente será direcionado para um atendente para agendar a instalação.

Além do site oficial, é possível realizar a solicitação pelo telefone 0800 729 2404.

