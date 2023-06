Mais CONFUSÃO no trânsito? Projeto prevê criar luz ADICIONAL no semáforo

As leis de trânsito podem mudar de tempos em tempos e novas também surgem, com isso, algumas pessoas ficam confusas com relação à elas. Uma das que são mais conhecidas é a sinalização das luzes do semáforo. Porém, uma luz adicional pode trazer mudanças significativas até para algo que era considerado básico.

Os semáforos são equipamentos de trânsito composto exatamente por 3 cores: vermelho, amarelo e verde. Elas são para o motorista parar o carro, ter atenção/reduzir velocidade e seguir em frente, respectivamente.

Mais informações sobre o projeto que quer incluir uma luz adicional no semáforo podem ser encontradas ao longo do texto, bem como, como ele funciona e os benefícios que pode trazer para os motoristas brasileiros.

A ideia de ter uma luz adicional no semáforo possui muito embasamento | Imagem: Marco Biondi / unsplash.com

Luz adicional no semáforo

A Universidade Estadual da Carolina do Norte tem feito experimentos que testam os benefícios e as consequências da aplicação de uma luz adicional no semáforo. A proposta tem base na observação sobre como o futuro dos carros autônomos pode auxiliar a manter o fluxo de trânsito.

Os novos carros são equipados com computadores inteligentes que são capazes de conduzir o veículo sem a influência do motorista. Para isso, ele analisa o ambiente ao redor devido a várias câmeras instaladas no exterior do carro.

Eles já circulam por algumas cidades do mundo e, a luz adicional de cor branca, será especificamente direcionada a eles.

Veja também: Se não usar, PERDE? Veja o que ninguém falou sobre o Vale-Gás

Como a luz adicional funciona

A luz adicional no semáforo, representada pela cor branca, simplesmente diz ao motorista que ele deve seguir o veículo à frente. Caso o carro da frente parar, o mesmo deve ser feito pelo condutor que estiver atrás, e o mesmo deve acontecer se o veículo diminuir a velocidade.

Contudo, a sinalização só funcionaria por meio da comunicação com carros autônomos, assim, indicando a eles o que deve ser feito com base no tráfego nas outras vias. Dessa forma, ele é eficaz se carros autônomos estiverem nas proximidades, caso isso não ocorra, os sinais convencionais retornam.

Veja também: Crédito para MEI: entenda quais são as possibilidades e como ESCOLHER

Benefícios para os brasileiros

A maioria dos congestionamentos de tráfego é causado por falhas humanas, desse modo, a autonomia dos carros poderia reduzir significativamente esse problema, devido a organização do fluxo.

A segurança também seria melhor devido a comunicação entre os veículos autônomos e os semáforos. Outro fator importante é a economia de combustível para os motoristas brasileiros, devido a redução da necessidade de mudar a marcha.

Assim, não seria necessário parar em cada cruzamento ou reduzir a velocidade, caso o veículo da frente não indicar estas ações. Isso também beneficiaria o meio ambiente, e não só os condutores.

Antes de adotar essa tecnologia, diversas políticas públicas precisariam ser implementadas. Além disso, deveria ser feito um grande investimento em educação e infraestrutura, bem como, uma pesquisa para avaliar a popularidade dos veículos autônomos no Brasil.

Ele é muito usado também em aplicativos de viagens, é preciso saber se os brasileiros irão aceitar andar em nos veículos sem motoristas.

Veja também: ChatGPT revela o melhor TRUQUE para ganhar na LOTERIA