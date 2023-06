Pode comemorar! Valor do VALE GÁS dobrado para pagamento de junho

O programa social Bolsa Família é um programa de combate à pobreza e também para conseguir promover a igualdade social, e que com o Lula (PT) no governo o programa já passou por algumas mudanças após uma Medida Provisória que foi aprovada.

Vale ressaltar que para os beneficiários garantir esse aceso é extremamente necessário manter todos os dados pessoais e outras informações atualizadas no Cadastro Único (CadÚnico), mas além disso é preciso cumprir o requisito do programa, valor mensal por membro da família de até R$ 218,00.

Para receber o benefício do Vale Gás também não é diferente, é necessário ter a inscrição no CadÚnico, sem esse cadastro não tem como receber nenhuma ajuda do governo.

veja o calendário de pagamento de junho: bolsa família junto com vale gás.

Vale Gás no programa Bolsa Família

Muitos beneficiários não sabem, mas na lei original o auxílio gás é uma garantia de distribuição de até 50% do preço médio do botijão para os beneficiários a cada dois meses. No entanto, o atual governo conseguiu uma Medida Provisória para garantir 100% do valor, porém ela perdeu já a validade.

Devido a isso, para conseguir resolver esse problema, o presidente Lula (PT) assinou um decreto para continuar esse benefício. Assim como já está acontecendo, o orçamento para o Auxílio Gás vai seguir limitado, não são todas as famílias que recebem esse adicional do auxílio gás, no entanto, pode sim existir uma chance de ter alguns aprovados até o final do ano.

O governo deseja fazer uma organização em 2024 para ter um orçamento maior para incluir mais pessoas nesse acesso do auxílio gás com o botijão de 13kg. Outras mudanças também foram feitas no programa Bolsa Família para ter uma segurança maior e social aos brasileiros de baixa renda ou situação de vulnerabilidade socioeconômica, a mudança que irá continuar é o valor adicional de R$ 150 para crianças de 0 a 6 anos de idade, no máximo duas crianças por família que podem receber.

Novo Bolsa Família

O novo programa do Bolsa Família estabelece que cada membro da família receba um auxílio de R$ 142,00, e o valor mínimo para todas as famílias de R$ 600,00. Isso vai trazer um complemento caso a família não consiga atingir esse mínimo nos meses anteriores.

O valor adicional que se chama A Primeira Infância e a adolescência é extremamente importante e a Medida Provisória deu um acréscimo de R$ 50,00 para as gestantes e também para jovens de 7 a 18 anos. O objetivo central é garantir um apoio financeiro a essas famílias e promover o desenvolvimento.

Pagamento do Bolsa Família junto com o Vale Gás

O Bolsa Família neste mês de junho será pago junto com o Vale Gás, tudo na mesma parcela, O calendário é a partir do último algarismo do NIS (Número de Identificação Social).

NIS com final 1: pagamento no dia 19/06

NIS com final 2: pagamento no dia 20/06

NIS com final 3: pagamento no dia 21/06

NIS com final 4: pagamento no dia 22/06

NIS com final 5: pagamento no dia 23/06

NIS com final 6: pagamento no dia 26/06

NIS com final 7: pagamento no dia 27/06

NIS com final 8: pagamento no dia 28/06

NIS com final 9: pagamento no dia 29/06

NIS com final 0: pagamento no dia 30/06.

