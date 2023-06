Lista de espera do Bolsa Família: entenda o que é e como sair dela

O Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda que foi criado pelo governo para promover auxílio as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social e tem sido fundamental para essas pessoas e usado como ferramenta para combater a pobreza e a desigualdade em nosso país. Por mais que a cada ano o programa tem passado por reformulações, muitas famílias ainda estão passando dificuldade e pedindo para entrar no programa.

Atualmente, o Bolsa Família tem cerca de 21 milhões de famílias e foi compartilhado que cerca de 438 mil famílias estão na fila de espera do programa para que o cadastro seja analisado e por fim receba o benefício.

Infelizmente os números são altos, e o governo precisa achar uma solução para esse problema. Confira no texto abaixo mais informações sobre a lista de espera do programa.

Lista de espera do Bolsa Família assusta

Como destacado acima, a fila de espera do programa Bolsa Família realmente é de assustar, são cerca de 438 mil famílias que buscam alternativas para entrar no programa. O Bolsa Família foi criado para combater a pobreza, no entanto está passando por muitas dificuldades em relação a quantidade de família que está pedindo por ajuda.

Por mais que o Congresso aprovou um aporte de R$ 70 bilhões para o programa, o governo de Lula não está dando conta da quantidade de famílias que estão na fila de espera. Em sua campanha Lula afirmou que iria eliminar essa família, mas até o mês de junho isso não aconteceu.

Mês de maio entrou muitas famílias no programa

Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, no mês passado, 438 mil famílias foram aprovadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social, mas não receberam o pagamento do programa. Lembrando que essas famílias já passaram também pela análise de documentos e estão dentro de todos os requisitos para conseguirem entrar no programa, e assim eles estão totalmente elegíveis para receber, no entanto ainda não recebeu.

O Governo Federal informou que no mês de janeiro existia uma fila de espera com cerca de 498 mil famílias que tinha se inscrito no programa Auxílio Brasil e no mês de março ela fila ficou zerada, porém em dois meses a fila de espera voltou com o mesmo número.

O governo está tendo dificuldades para ter controle e manter o fluxo eficiente de inclusão desses beneficiários no programa e realmente garantir que eles sejam aprovados. Vale ressaltar que o prazo médio para a inclusão de novos beneficiários no Bolsa Família é até 70 dias, ou seja, representa mais de dois meses de espera.

Entretanto, para as famílias que são consideradas vulneráveis como por exemplo, indígenas, quilombolas ou até mesmo pessoas resgatadas em situação análogas à escravidão, de até 45 dias.

Calendário do programa Bolsa Família mês de junho

NIS final 1: 19 de junho

19 de junho NIS final 2: 20 de junho

20 de junho NIS final 3: 21 de junho

21 de junho NIS final 4: 22 de junho

22 de junho NIS final 5: 23 de junho

23 de junho NIS final 6: 26 de junho

26 de junho NIS final 7: 27 de junho

27 de junho NIS final 8: 28 de junho

28 de junho NIS final 9: 29 de junho

29 de junho NIS final 0: 30 de junho.

