Bolsa Família: ERRO do governo pode resultar em pausa do programa; confira

Recentemente, uma notícia está deixando os beneficiários do programa preocupados. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome está analisando as possibilidades de pausar os pagamentos do programa Bolsa Família por um tempo, tudo isso devido a um erro que está atrapalhando os trabalhadores da área rural.

O maior problema que foi levantado é o critério da renda do programa, pois tem excluído os beneficiários que tem uma renda sazonal que passa do limite estabelecido pelas novas regras que Lula colocou no programa.

Os beneficiários estão com medo de realmente esses pagamentos pausar temporariamente, são cerca de 21 milhões de famílias que vão ficar sem receber ajuda do governo. Confira abaixo o erro do governo que está causando essa preocupação nos beneficiários.

confira o erro do programa que pode causra uma pausa nos pagamentos. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Erro que o governo cometeu com o Bolsa Família

Desde o relançamento do programa Bolsa Família no mês de março, Lula colocou novas regras para entrar no programa, principalmente a renda per capita que no máximo é no valor de R$ 218 por família. Porém, os trabalhadores rurais na maioria das vezes passam por uma situação peculiar, pois as atividades são sazonais e assim pode gerar um rendimento maior em alguns períodos durante um ano.

Devido a isso, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome quer fazer uma análise mais criteriosa dessa situação para ser justa e abrangente aos trabalhadores rurais, pois o objetivo central é garantir que eles não sejam excluídos do programa devido a esses rendimentos que são considerados temporários quando acontece de passar o limite de renda estabelecido.

Pausa nos pagamentos do programa Bolsa Família

Como informado acima, ainda estão em análise, mas se realmente for acontecer uma pausa nos pagamentos, o Ministério do Desenvolvimento Social fará uma correção e irá criar uma solução para levar em consideração a natureza sazonal do trabalho no campo.

Tudo isso começou quando o ministro do Trabalho convidou os ministros Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e Wellington Dias (Desenvolvimento Social), e ideia não é somente garantir esse benefício durante a atividade sazonal e sim usar o tempo trabalhado para contabilizar a aposentadoria desse beneficiário.

Devido a isso, o Ministério afirmou que o objetivo é assegurar esses trabalhadores rurais junto com suas famílias para que não sejam prejudicados devido as novas regras de renda do programa, pois essa regra não reflete na realidade deles. Como informado acima, eles desejam promover a inclusão social para garantir que o programa Bolsa Família, que atual é o maior programa social do Brasil, realmente cumpra o propósito de dar apoio as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Calendário de pagamento do programa mês de junho

NIS com final 1: pagamento no dia 19/06

NIS com final 2: pagamento no dia 20/06

NIS com final 3: pagamento no dia 21/06

NIS com final 4: pagamento no dia 22/06

NIS com final 5: pagamento no dia 23/06

NIS com final 6: pagamento no dia 26/06

NIS com final 7: pagamento no dia 27/06

NIS com final 8: pagamento no dia 28/06

NIS com final 9: pagamento no dia 29/06

NIS com final 0: pagamento no dia 30/06.

