Aviso: PÉSSIMA notícia para todos que querem comprar ou trocar de carro

Muitos brasileiros sonham em comprar ou trocar de carro. O Governo Federal havia anunciado há alguns meses atrás a possibilidade de um novo programa que reduziria o preço dos veículos populares em até 20%. Os representantes brasileiros até chegaram a sentar com os responsáveis do segmento da Renault, entretanto, a pior notícia foi divulgada e o sonho de muitos brasileiros terá que ser adiado. Entenda o que aconteceu e como o programa deve funcionar de agora em diante.

Péssima notícia para quem sonha em trocar de carro – foto: arquivo.

Programa Carro Popular irá acabar?

Não exatamente. Ontem (05) o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o programa iria sofrer uma pequena alteração. Que o programa com ênfase em baratear os carros populares iria mudar o seu foco. Alterando sua prioridade para a aquisição de ônibus e caminhões.

Lula e Haddad discutiram bastante sobre o assunto e chegaram a conclusão que o ideal para o Brasil seria deixar o programa voltado aos transportes coletivos. O intuito é promover mais compras e aquisições do mesmo. Lembrando que o intuito é: primeiro o coletivo, depois o individual.

O programa repaginado foi apresentado ontem pela tarde. Lembrando que não faz muito tempo que o Governo Federal havia anunciado as medidas para o programa e como pretendiam baratear o preço dos transportes. Por mais que Lula já tivesse aprovado as medidas, ocorreu essa mudança.

Especialistas afirmam que foi uma boa escolha, porque prioriza o público da classe B e C do Brasil. Porque quanto mais transportes coletivos tiverem no país, maior será a distribuição deles entre os municípios e estados. Além de evitar ainda mais a superlotação de veículos em algumas metrópoles e a ascensão da poluição.

Como comprar carro com até 30% de desconto?

Por mais que o programa tenha mudado o foco, ainda é possível comprar um carro com até 30% de desconto dependendo bastante do modelo, valor e ano do veículo. Não muito divulgado, mas as empresas de veículos oferecem descontos de até 30% para os MEIs.

Ou seja, caso o comprador seja uma pessoa física com CNPJ, poderá alienar o veículo à empresa e desse modo conseguir descontos. É uma medida do Governo para incentivar os pequenos empresários e com isso ofertam descontos de até 30%.

Há algumas regras, bem como que o veículo não pode ser vendido nos primeiros 12 meses. O desconto é oriundo da isenção do ICMS do veículo. Algo que é importante salientar é que a compra de veículos nessa modalidade pode ser um pouco mais demorada.

O comprador só recebe o veículo após 50 dias. Ou seja, não é recomendado para quem está com pressa em receber o veículo. Entretanto, o desconto vale super a pena. Podendo chegar a mais de R$ 5 mil em muitos casos.