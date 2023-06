Aplicativos que ensinam as crianças a programar: 6 opções para seu filho

Há uma década atrás muitos especialistas afirmaram que a tecnologia iria crescer bastante e se expandir no mundo inteiro. Atualmente os especialistas continuam afirmando essa teoria e incentivam os jovens e adultos a entrarem no setor. A grande verdade é que há muita demanda e poucos profissionais realmente capacitados para exercerem determinadas funções. Alguns aplicativos ensinam as crianças a programar, e isso eleva seu raciocínio lógico e condição de resolução de problemas. Aqueles que têm contato com a programação desde o berço, possui muito mais chances de evolução na área. Veja abaixo alguns aplicativos que ensinam a programa e outras dicas práticas.

Aplicativos que ensinam as crianças a programar | Image by Pexels from Pixabay

Aplicativos que ensinam as crianças a programar

A programação de computadores é baseada em lógica. Antes mesmo do indivíduo ter contato com uma linguagem de programação, será submetido a Lógica de programação. Com isso ele consegue posteriormente entender e pôr em prática qualquer linguagem.

Portanto, alguns dos aplicativos citados não vão apenas ensinar a criança a programar, mas a ter o raciocínio lógico e entender como funcionam os pilares da programação.

Há uma frase bem comum que descreve: “Os computadores são burros, mas obedientes”. Eis a importância de uma boa lógica, caso contrário, o programa ou aplicação não irá funcionar. O computador simplesmente executa os comandos dados, bit por bit.

Os aplicativos abaixo não auxiliam simplesmente no entendimento da linguagem, mas da lógica por trás dela. Ah, e todo aprendizo é de maneira divertida e dinâmica. Tirando todo aquele estereótipo de chatice por trás de códigos e códigos.

Grasshopper

Easy Coder

Encode

Enki

Mimo

Codemurai

Os aplicativos são gratuitos e dinâmicos. Possuem uma variedade de linguagens e lógica de programação. Por mais que alguns tenham planos pagos, é possível testar de maneira gratuita por alguns dias. Entretanto, há outras maneiras de exercer o aprendizado.

Leia mais: Bizarro! É isso o que acontece se embrulhar o celular no PAPEL ALUMÍNIO

Expanda os horizontes

Algumas pessoas não se dão bem com aplicativos e preferem ver vídeo aulas. Cursos de programação são caros e daqui que a criança chegue na idade de entrar em uma faculdade de Ciências da Computação, ela já estará bastante atrasada caso esse seja o real intuito: seguir na área.

O recomendado é buscar por cursos na internet. Há inúmeros cursos gratuitos na internet de programação. O mais populares é do Curso em Vídeo. As aulas são ministradas pelo Gustavo Guanabara.

Possui vários módulos e conteúdos diferentes. Desde a lógica de programação até as linguagens mais usadas na atualidade. Como é o vaso do Java, PHP e C. Além disso, ensina com praticidade o uso das linguagens de marcação e estilo, que é o caso do HTML e CSS. Portanto, é uma excelente maneira de diversificar o estudo.

Podendo até mesmo conciliar ambos. Tanto o aprendizado pelos aplicativos quanto através dos cursos desta plataforma de ensino. É possível acessar o Curso em Vídeo gratuitamente através do YouTube. Basta pesquisar por Curso em Vídeo. Bons estudos.