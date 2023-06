Corpus Christi: BANCOS abrem na quinta e na sexta? Veja o cronograma

Quando tem feriado no dia da semana os brasileiros ficam na dúvida do que irá funcionar porque muitas vezes precisam resolver algumas coisas. Devido a isso, a Federação dos Bancos informou que as agências bancárias não estarão funcionando para atendimento presencial ao público nesta quinta-feira (08), porque é feriado de Corpus Christi.

Essa decisão é válida e continua seguindo a Resolução nº 4.880 desde o dia 23 de dezembro de 2020 do Conselho Monetário Nacional, pois não considera duas úteis para fins de operações bancárias feriados no âmbito nacional.

O feriado vai ser emendado com sexta-feira?

Dia 08 de junho vai cair na quinta-feira, e normalmente quando isso acontece no calendário diversas instituições e empresa emendam o feriado com o final de semana. Sexta-feira, dia 09 de junho as agências bancárias vão abrir normalmente para o atendimento ao público, e no sábado dia 10 de junho, essas áreas de autoatendimento dos bancos vão estar disponíveis para esses clientes, como:

Canais digitais

Canais remotos dos bancos

Sites e aplicativos para fazer a transferência de pagamento.

Walter Faria, que é diretor-adjunto de Serviços da Federação Brasileira de Bancos, disse que os canais digitais dos bancos, como por exemplo a internet e mobile banking são também uma alternativa para a realização de transferências e também para pagamento de contas.

Hoje em dia, 7 em cada 10 operações bancárias são feitas usando os meios digitais que são reflexo da comodidade, segurança e rapidez para esses canais.

Preciso pagar contas que vence no dia do feriado

Podem ficar tranquilos pois as contas de consumo, como telefone, água, energia ou até mesmo carnês que vão vencer no dia 8 podem ser pagos no dia seguinte, 9 de junho e não terá acréscimo de juros em cima.

Quando isso acontece, em diversas vezes as contas vêm com as datas atualizadas e ajustadas ao calendário quando tem feriado no dia de semana, seja feriado nacional, municipal ou estadual. Se no seu boleto a data não está ajustada o que você pode fazer é antecipar um dia esse pagamento, ou também tem como agendar esse pagamento através dos códigos de barras, pode fazer isso pela internet banking, pelo atendimento dos bancos ou caixas eletrônicos.

