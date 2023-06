Horóscopo de TODOS os signos: veja o que acontecerá até 10 de junho

Mais uma semana de junho teve início e, com isso, todos os adeptos da astrologia buscam saber o que os astros revelam para os seus signos, mais especificamente até o dia 10, domingo.

E a primeira coisa a se ter em mente, neste sentido, é que alguns trânsitos complicados podem acarretar crises e perdas, mas nada que deva causar grandes preocupações, uma vez que a positividade e a fé exercerão um poder que estará muito em alta.

Vale ressaltar, ainda, que Vênus finalmente estará em Leão, o que representa ótimas oportunidades para o amor e para o autocuidado.

De modo geral, será uma semana perfeita para a inventividade, e mais explicações sobre isso podem ser conferidas a seguir.

Todos os signos serão influenciados da mesma forma forma até o dia 10 | Imagem: Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como Vênus em Leão irá influenciar os signos

A passagem de Vênus por Leão irá durar 4 meses dessa vez, fazendo com que este seja um período de muita generosidade e autocuidado, além de ser um momento no qual a demonstração de afeto estará mais presente.

Uma vez que as pessoas estarão consumindo ainda mais tudo aquilo que lhes dá prazer, não há como negar que as vendas também estarão melhores. Porém, também há um lado negativo nesta junção, que também irá afetar os signos.

Esta negatividade será representada por muito drama e brigas ligadas ao ego: todo exagero deverá ser evitado.

Ainda no que diz respeito a Vênus, é importante levar em consideração, também, que este planeta estará oposto a Plutão, gerando mais perdas (financeiras, materiais e de pessoas queridas, por exemplo).

De modo geral, para todos os signos, esta será uma semana na qual o ego poderá ser ferido com uma facilidade imensa, sendo preciso se atentar aos exageros de drama.

A conjunção entre Mercúrio e Urano será benéfica

Nesta semana os signos também são contemplados com Mercúrio estando em conjunção com Urano, mais especificamente até o dia 8, quinta-feira.

Logo, qualquer pessoa que sinta que está estagnada em algo poderá encontrar uma saída com mais facilidade.

Porém, vale a pena ter certo cuidado, considerando que Urano deixa as coisas mais imprevisíveis: mesmo havendo um feriado à vista, é bom reconsiderar a ideia de viajar.

Já no dia 7, especificamente, Mercúrio fará sextil com o planeta Netuno, que deixará a fé ainda mais em evidência. Isso sem citar o fato de que será a semana perfeita para começar a praticar uma comunicação mais suave e empática.

Uma semana perfeita para começar esforços que resultarão em ótimas recompensas a longo prazo

Por fim, as previsões dos signos para esta semana também são baseadas no trânsito de Júpiter em Touro, tendo seu sextil mais especificamente com Saturno em Peixes.

Este momento, especificamente, é muito propício para todos os ganhos materiais, inclusive no que diz respeito ao coletivo.

Estes ganhos, porém, deverão envolver muito trabalho e muito foco.

Além disso, as ideias para melhorias e projetos poderão surgir a qualquer momento, como um estalo. Mas, de modo geral, o momento é ainda melhor para começar a semear algo que não estará ligado a ganhos imediatos.

Logo, os nativos de todos os signos deverão exercitar também a paciência, focando naquilo que é viável, mas só sairá do papel com muita estratégia.

