Não fique na mão! Use estes aplicativos quando o WhatsApp sair do ar

Nesta última segunda-feira, 5, o WhatsApp Web parou de funcionar em alguns dispositivos e em outros apresentou instabilidade. Apresentando a mensagem “ERRO” ao iniciar a aplicação. Muitos usuários relataram esse bug a partir das 14h. Mais de 600 notificações foram relatadas pelos usuários. Quando isso acontece: há algumas alternativas para os usuários. Veja abaixo algumas alternativas para os usuários quando o WhatsApp sair do ar.

Conheça algumas alternativas para o WhatsApp | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

WhatsApp fora do ar?

Geralmente quem usa o WhatsApp Web é mais focado no business. Desse modo prejudica bastante ao perceber que a aplicação não está funcionando. Seja a versão tradicional ou para negócios do aplicativo, ambas funcionam perfeitamente na versão Web.

Podendo ser instalada no computador, rodar como um website ou na barra lateral de alguns navegadores como o Opera Gx, o WhatsApp Web é um ótimo aliado aos brasileiros. Em suas últimas atualizações ficou até mesmo mais dinâmico.

Em contrapartida, as pessoas acabam focando seus trabalhos e compromissos diretamente nessas versões. Isso ocasiona uma série de problemas quando a aplicação fica fora do ar. Para evitar esse tipo de problemas, é importante ter versões de backup para conversar com colegas de trabalho, enviar arquivos, etc.

Há algumas aplicações que também funcionam no computador que são híbridas, e desse modo se adequam aos dispositivos. Suas versões são gratuitas e podem ser instaladas por qualquer usuário. Veja algumas alternativas abaixo e não fique na mão.

Veja as alternativas

Portanto, as alternativas podem ser usadas tanto no computador quanto no dispositivo celular. Para fazer o cadastro é necessário apenas um endereço de e-mail ou número de celular. Ademais, é simples e dinâmico.

Facebook Messenger

Telegram

Line

Skype

Viber

Kik Messenger

WeChat

Dos citados acima, o Facebook Messenger é um dos mais usados. Entretanto, o Skype está presente de maneira mais sólida em algumas empresas. Há também o Discord, que é usado para contatos. Por mais que seja voltado ao público gamer, é possível criar servidores e adaptar para vários âmbitos.

Agora quando o WhatsApp parar é possível ainda assim manter o trabalho em dia. Por mais que essa instabilidade que aconteceu ontem não esteja presente nos dispositivos móveis, pode vir a acontecer e então realmente os usuários ficarem sem qualquer acesso.

Por mais que haja várias possibilidades, é sempre importante pesquisar sobre cada um dos serviços e suas respectivas empresas. Lembrando que é de suma importância prezar pela privacidade e segurança das informações. Dos aplicativos citados acima, os que possuem mais “nome” de mercado é o Facebook Messenger e Telegram.

Entretanto, os demais podem ser testados e usados como backup do backup garantindo muito mais autonomia e segurança aos demais membros da equipe ou do grupo de amigos.