SACODE A POEIRA! 4 formas de superar o fim traumático do relacionamento

Terminar um relacionamento, seja de qualquer tipo, é sempre ruim. Mesmo que o término tenha acontecido por sua própria escolha e que você tenha consciência de que foi a atitude mais sábia a ser tomada, ainda assim não é um processo fácil de lidar.

Aprender a viver sua vida sem a outra pessoa e em muitos casos, mexer com toda sua rotina, é algo assustador a princípio. Por isso, muitas pessoas recorrem à terapia para conseguir viver essa fase de forma menos dolorosa possível. Mas, ainda assim, sentir sentimentos negativos como tristeza, raiva, medo, entre outros, é normal para quem está enfrentando o final de um relacionamento.

A boa notícia é que sempre tem como superar e recomeçar. Aqui trazemos 4 formas de superar o fim traumático de um relacionamento.

Descubra 4 formas de superar um fim de relacionamento traumático

Embora não tenha como fugir da dor, existem maneiras de amenizá-la e de conseguir com o tempo transformá-la em experiência. É claro, que o tempo de superação é relativo. Tem pessoas que superam muito rápido e outras que passam a vida sem superar totalmente. Contudo, o importante é não parar sua vida por causa de um término. Afinal, a vida precisa continuar e a sua prioridade tem que ser você mesma.

Confira aqui 4 dicas para superar o superar o término da melhor forma possível.

1. Se permita sentir

Fingir que não está sofrendo ou que não aconteceu nada, é pior. Engolir a dor pode causar um estrago maior, pois uma hora ela vai acabar sendo externalizada, querendo ou não. E por ter sido controlada por muito tempo, quando sair vai vir de uma forma bem pior do que se tivesse sendo vivida e aceita desde o início. Por isso, sofrer calado nunca é a melhor opção. Ignorar o que sente é pior ainda.

Se permita sentir e extravasar tudo aquilo que o incomoda. Uma hora você vai perceber que o sofrimento se tornou mais fraco ou até inexistente. Além disso, quando a dor não é vivida, ela também não é compreendida. E se não tem compreensão sobre o que se sente e porque sente, não existe aprendizado e nem evolução.

Aproveite o término para se autoconhecer, refletir sobre suas escolhas e comportamentos, e principalmente, para amadurecer. Em toda situação dá pra tirar uma lição. Portanto, veja o que você pode aprender com o que está sentindo.

2. Tenha consciência sobre os pontos negativos da relação

Por mais que no momento pós-término pareça que tudo foi maravilhoso, sempre tem pontos negativos que provavelmente te incomodavam. Foque neles!

Reveja seu relacionamento sem idealizá-lo. Enxergue-o como ele realmente era. Será que você estava realmente feliz? Era exatamente assim que você desejava que seu relacionamento fosse? Você estava mesmo satisfeito com seu parceiro ou parceira?

Reflita sobre tudo isso e responda de forma sincera pra si mesmo. Às vezes, terminar foi o melhor que poderia ser feito para o bem de ambos.

3. Não se apegue à esperança de uma reconciliação

Em casos pode acontecer de existir possibilidade de reconciliação. Mas em outros não. Só que independente disso, não foque suas energias em retomar um relacionamento que chegou ao fim.

Claro que cada caso é um caso. Porém, o importante no momento é priorizar suas necessidades, se valorizar e, aproveitar esse tempo sozinha para se dedicar a si mesma. Se pergunte o que você fazia antes de começar a se relacionar que parou de fazer e sente falta.

Que tal recuperar o seu eu de antes e aproveitar esse tempo solteira para fazer tudo aquilo que você não tinha tempo de fazer ou simplesmente não podia porque a pessoa com quem você se relacionava não gostava?

Agora, você tem mais tempo livre pra fazer o que você realmente gosta. Foque nisso.

4. Não fique vendo nada que te faça lembrar da pessoa

Ficar vendo foto, vídeos ou qualquer outra coisa que remeta ao seu ex, não vai te fazer bem. Se tem um lugar que vocês sempre iam juntos, não vá. Assistir ao filme preferido dele ou dela? De jeito nenhum.

Ficar relembrando momentos que viveram juntos só vai te impedir de seguir em frente. Como foi dito no item anterior, o foco agora tem que estar em você e não no outro.

Com o tempo, você até pode voltar a lembrar do seu ex, mas quando o término ainda é recente, melhor não. Respeite o seu tempo de superação.

Por pior que pareça, a dor não vai durar pra sempre. Não se esqueça disso!

Tente colocar as dicas expostas aqui em prática que, com certeza, você se sentirá melhor. O importante é focar naquilo que vai ser produtivo pra você e ter consciência de que a superação não vai acontecer de uma hora pra outra. Respeite as fases do luto. Afinal, um término não deixa de ser um luto. Mas, como todo luto, mesmo quando não é totalmente superado, com o tempo a dor diminui.

Não se esqueça que antes de amar alguém, você precisa estar bem consigo mesmo e se amar em primeiro lugar.

