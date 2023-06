FIM das dívidas de até R$ 5 mil! Como funciona o novo programa do governo

Novo programa do Governo – Um novo alento financeiro está chegando para brasileiros de baixa renda, sob a forma de um programa inovador de renegociação de dívidas. Chamado “Desenrola”, o programa visa beneficiar indivíduos com renda de até dois salários mínimos e cujas dívidas foram acumuladas até o ano anterior. O programa, com detalhes revelados pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na segunda-feira passada, promete revolucionar o panorama financeiro de milhões de brasileiros.

O governo anunciou o lançamento do programa “Desenrola” para a renegociação de dívidas, visando beneficiar brasileiros de baixa renda. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Programa do Governo ajuda os cidadãos endividados

Na declaração oficial, Haddad destacou que o “Desenrola” entrará em vigor a partir de julho, com a meta ambiciosa de alcançar cerca de 30 milhões de pessoas. O programa está configurado para lidar com dívidas de até R$ 5.000, com um foco explícito em mitigar os efeitos econômicos da pandemia. No entanto, é importante salientar que a eficácia do programa depende da participação voluntária dos credores.

Veja também: Lista de espera do Bolsa Família: entenda o que é e como sair dela

Haddad enfatizou que, embora o programa seja uma iniciativa governamental, o sucesso do mesmo depende da disposição dos credores em oferecer descontos significativos nas dívidas existentes. A adesão ao programa, no entanto, vem com uma atração adicional para os credores – a garantia do Tesouro. Isso significa que os credores participantes terão a segurança de que suas reivindicações serão satisfeitas, aumentando a probabilidade de adesão ao programa.

Além disso, as negociações de dívida realizadas sob o “Desenrola” serão garantidas pelo Fundo de Garantia de Operações (FGO), fortalecendo ainda mais a confiança dos credores na viabilidade do programa. Haddad revelou que quase R$ 10 bilhões estão disponíveis no FGO para apoiar o programa, servindo como avalista para os créditos negociados.

Cláusula de perdão da dívida

Um dos aspectos mais notáveis do “Desenrola” é a cláusula de perdão da dívida para os devedores mais vulneráveis. Aqueles com dívidas de até R$ 100 serão totalmente isentos desses encargos pelos credores que decidirem participar do programa. Haddad estima que essa medida poderá beneficiar imediatamente cerca de 1,5 milhão de brasileiros, erradicando totalmente suas dívidas.

Para implementar efetivamente o perdão da dívida, Haddad salientou que os credores precisarão remover o nome dos beneficiários das principais listas de inadimplência, como o SPC e o SERASA. Isso, de acordo com o ministro, é um passo crucial para permitir que esses indivíduos participem plenamente do programa. Essa condição, embora pareça austera, é essencial para garantir que os brasileiros mais vulneráveis tenham a oportunidade de melhorar sua situação financeira.

O programa “Desenrola” representa uma mudança de jogo significativa na abordagem do governo brasileiro em relação à dívida dos cidadãos. Com sua implementação, milhões de brasileiros terão a oportunidade de aliviar suas cargas financeiras e trabalhar para estabilizar suas economias pessoais. Embora o sucesso do programa dependa em grande parte da disposição dos credores em participar, a garantia do Tesouro e o suporte do FGO servem como incentivos atraentes para a adesão dos credores.

Veja também: Cadastro Único pede nova atualização para os beneficiários