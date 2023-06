“SEM AS MÃOS”: método para ligar e desligar o celular sem apertar nenhum botão

Dá para usar o celular sem qualquer botão? No mundo cada vez mais conectado de hoje, os telefones celulares tornaram-se uma parte indispensável da vida cotidiana. No entanto, eles escondem uma gama de truques tecnológicos que vão muito além das funções tradicionais de chamadas, mensagens de texto e navegação na web. De fato, um recurso específico, que permite ligar e desligar o celular apenas com toques na tela, transformou esses dispositivos em verdadeiros canivetes suíços da era digital.

Descubra um truque surpreendente: ligue ou desligue seu celular apenas com toques na tela, sem precisar pressionar um botão físico. É um recurso incrível que está esperando para ser descoberto. Foto: divulgação

Função no celular elimina a necessidade do botão

Este recurso, conhecido como “ligar e desligar com duplo toque”, permite que os usuários liguem e desliguem seus dispositivos Android sem nunca ter que pressionar um botão físico. Embora esse recurso possa parecer mágico à primeira vista, é na verdade uma funcionalidade integrada que pode ser facilmente ativada com alguns passos simples.

Entretanto, é importante notar que este recurso pode não estar disponível em todos os telefones Android, e o processo de ativação pode variar dependendo do modelo do dispositivo. Contudo, isso não deve desencorajar os usuários de tentar, pois esta função pode ser extremamente útil e economizar muito tempo quando se acostumar a ela.

Ativando a função

O primeiro passo para ativar essa função é abrir as configurações do dispositivo. A partir daqui, o caminho para o recurso de duplo toque pode variar. Nos dispositivos Xiaomi, por exemplo, os usuários podem encontrar a opção sob o menu “Tela sempre ativa e Tela de bloqueio”, e então procurar por “Toque duas vezes para ativar ou desativar”. Por outro lado, os usuários de dispositivos Samsung podem encontrar a opção no menu “Funções avançadas” e, em seguida, em “Movimentos e gestos”.

Uma vez que o recurso de duplo toque seja localizado, os usuários simplesmente precisam ativá-lo para ligar ou desligar a tela do dispositivo. É importante ressaltar que a localização desse recurso pode variar de acordo com o modelo do dispositivo. Se os usuários encontrarem dificuldades para localizá-lo, uma busca por ‘toque duplo’, ou algo semelhante, geralmente os levará à opção correta.

Para aqueles cujos telefones não possuem o recurso de duplo toque, ainda há uma solução alternativa. Há uma variedade de aplicativos de terceiros disponíveis para download, como o “Double Tap” na Play Store do Google, que podem adicionar essa funcionalidade ao dispositivo.

No geral, a capacidade de ligar e desligar um dispositivo Android com um duplo toque na tela é uma função útil que pode simplificar a maneira como os usuários interagem com seus telefones. Com um pouco de paciência e prática, os usuários podem se tornar proficientes nesta técnica e relegar o uso de botões físicos a uma memória distante. Embora possa parecer um pequeno truque à primeira vista, é um exemplo perfeito da maneira como os avanços da tecnologia estão constantemente melhorando a conveniência e eficiência da vida cotidiana.

