Banco do Brasil lança cartão de crédito com detalhe EXCLUSIVO ao cliente

Cartão de crédito do BB – Inédito no setor bancário brasileiro, o Banco do Brasil anuncia uma mudança significativa que promete reverberar na sociedade. Em um movimento de inclusão sem precedentes, a instituição financeira adotará o uso do nome social no cartão de crédito, uma ação voltada principalmente para o público trans. Uma análise mais profunda desta nova política revela o quanto este movimento é crucial para o progresso das discussões sobre diversidade e inclusão no Brasil.

O Banco do Brasil está implementando uma nova política que permite a inclusão do nome social no cartão de crédito, trazendo mais diversidade e inclusão para o público LGBTQIA+. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Detalhes sobre o novo cartão de crédito

O Banco do Brasil, conhecido como uma das maiores instituições financeiras estatais do país, está inaugurando uma nova fase em suas políticas, um passo significativo que ressalta o seu compromisso com a inclusão e a diversidade. A partir de terça-feira (6), o público LGBTQIA+ terá a oportunidade de ter seu nome social impresso em seus cartões de crédito. Para marcar essa inovação, o novo cartão apresentará as cores do arco-íris, um símbolo universal da diversidade.

Este desenvolvimento está intimamente ligado à recente posse da primeira mulher a presidir o Banco do Brasil, Tarciana Medeiros. Além de ser a primeira mulher no cargo, Medeiros é também a primeira mulher negra e abertamente homossexual a liderar a instituição. Com sua nomeação, questões relacionadas ao público LGBTQIA+ foram trazidas de volta ao centro das discussões.

Essas inovações indicam uma revitalização do compromisso da instituição com a inclusão social. A introdução do nome social nos cartões é uma forma tangível de afirmar a identidade dos clientes, dando-lhes a autonomia de se apresentarem como escolherem. Este é um passo significativo para combater a marginalização do público trans, proporcionando-lhes um espaço seguro e acolhedor dentro do setor bancário.

No entanto, o Banco do Brasil vai além do simbólico. A instituição demonstra seu apoio prático ao se tornar o maior patrocinador da Parada Gay em São Paulo. Esta ação reafirma que a mudança do banco não é apenas superficial, mas que está empenhado em apoiar o movimento LGBTQIA+ como um todo.

Trajetória conturbada

A jornada para chegar a este ponto não foi sem suas controvérsias. Antes da mudança na liderança do banco, houve um incidente notável envolvendo o ex-presidente, que demitiu o então diretor de marketing por criar uma propaganda que retratava uma diversidade de clientes, incluindo pessoas negras e uma pessoa trans.

A presidente Medeiros e o Banco do Brasil afirmam que a intenção por trás do apoio ao evento e da criação do novo cartão é impulsionar a economia criativa, gerar renda e promover a cultura LGBTQIA+. Novos clientes poderão solicitar o cartão especial em estandes do evento da 22ª Feira Cultural da Diversidade. Alternativamente, o crédito também poderá ser solicitado através do aplicativo no link “Ourocard Orgulho”.

Este anúncio sinaliza um marco na trajetória do Banco do Brasil e estabelece um precedente para outras instituições financeiras no país. Seu compromisso com a inclusão e a diversidade é um exemplo de como as corporações podem e devem desempenhar um papel ativo na promoção de uma sociedade mais equitativa. Com esta mudança, o Banco do Brasil demonstra que não apenas reconhece a importância de servir a uma gama diversificada de clientes, mas também está disposto a fazer mudanças concretas para atender às necessidades desses clientes.

