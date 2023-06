FGTS: Caixa libera saque de até R$ 3.000; veja quem pode

Caixa liberou saque do FGTS? A Caixa Econômica Federal, no último dia primeiro, abriu uma janela de oportunidade financeira para trabalhadores brasileiros nascidos em junho. A opção do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ficará disponível até agosto de 2023, permitindo que os cidadãos elegíveis possam retirar uma porcentagem do saldo acumulado em suas contas do fundo. Embora essa notícia possa soar como uma oportunidade empolgante para muitos, há várias nuances que precisam ser entendidas para tomar uma decisão informada.

Como sacar o FGTS na Caixa

Conforme anunciado pela Caixa, trabalhadores nascidos em junho agora têm a opção de sacar entre 5% e 50% do saldo disponível em suas contas FGTS. No entanto, é importante ressaltar que essa opção traz consigo certas restrições. A principal delas é que, ao optar pelo saque-aniversário, os trabalhadores renunciam à possibilidade de realizar o saque-rescisão do FGTS em caso de demissão sem justa causa. A mudança de volta para esta modalidade só será permitida 24 meses após a adesão.

Para aderir ao saque-aniversário, os trabalhadores devem fazer isso até o último dia de seu mês de aniversário. O processo é relativamente simples e pode ser realizado por meio do aplicativo FGTS (disponível para Android e iOS) ou pelo site. Após acessar a plataforma de escolha e fazer login, o trabalhador deve selecionar a opção “Saque-aniversário”, em seguida “Modalidade Saque-aniversário”, e finalmente “Optar pelo Saque-aniversário”. Após ler os termos, basta clicar em “Confirmar”.

Valor disponível

Quanto ao valor que pode ser sacado através da opção de saque-aniversário, este já é pré-definido pela Caixa Econômica Federal. Ele é calculado de acordo com o saldo que o trabalhador possui em suas contas do fundo. A quantidade exata varia de acordo com o saldo total disponível e pode incluir uma parcela adicional, que pode chegar até R$ 2.900,00.

Para ilustrar, aqueles com um saldo de até R$ 500,00, podem sacar 50% desse valor. Já para saldos que variam de R$ 500,01 a R$ 1.000,00, é possível sacar 40% do valor, além de uma parcela adicional de R$ 50,00. À medida que o saldo aumenta, a porcentagem que pode ser retirada diminui, mas a parcela adicional aumenta. Portanto, aqueles com saldos acima de R$ 20.000,00 podem sacar apenas 5% do total, mas recebem a parcela adicional máxima de R$ 2.900,00.

Como parte final da discussão, é importante notar que a Caixa também permite a antecipação dos saques por meio de instituições financeiras. Nesse caso, o valor do FGTS a ser pago no mês de aniversário é bloqueado.

No fim das contas, enquanto a opção de saque-aniversário do FGTS pode parecer atraente para alguns, é essencial que os trabalhadores considerem cuidadosamente suas circunstâncias individuais e as nuances dessa opção antes de tomar uma decisão. É sempre aconselhável consultar um profissional financeiro para entender completamente as implicações de longo prazo de tal decisão.

