Aproveite! Saque EM DOBRO do FGTS disponível em junho

Novo saque do FGTS? A modalidade Saque-Aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) tem ganhado cada vez mais adeptos desde seu lançamento em 2019, dobrando a quantia de resgates realizados desde então. O Governo Federal divulgou que em 2020, o valor total resgatado pelo Saque-Aniversário foi de aproximadamente R$ 8,5 milhões. No entanto, em 2022, o valor aumentou drasticamente para mais de R$ 22 milhões, o que representa um aumento superior a 170% em relação a 2020. Se você ainda não aderiu a essa modalidade de saque, ou se deseja entender mais sobre como funciona, esse é o lugar certo para você.

O Saque Aniversário do FGTS permite a retirada de parte do saldo disponível na conta. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Saque do FGTS liberado neste mês

Originalmente, o FGTS foi criado como uma forma de poupança obrigatória para os trabalhadores, e o seu saque só era permitido em situações específicas, como na ocorrência de demissão sem justa causa, por exemplo. A intenção era que os trabalhadores tivessem uma reserva de dinheiro para utilizarem em caso de desemprego.

Em 2019, essa situação mudou. O Governo Federal introduziu a opção de Saque-Aniversário, que permite ao trabalhador retirar uma parcela do saldo do FGTS anualmente, no mês de seu aniversário. Uma das grandes vantagens dessa nova modalidade é que ela permite o saque tanto das contas ativas quanto das inativas do Fundo de Garantia.

No entanto, o Saque-Aniversário e o saque por rescisão de contrato não são as únicas modalidades de saque disponíveis. Outras situações, como a aposentadoria, a ocorrência de doenças graves do trabalhador ou de seus dependentes, a compra de imóvel próprio, o fechamento da empresa empregadora, a demissão sem justa causa, a rescisão de contrato por comum acordo entre as partes envolvidas, o término do contrato de trabalho provisório, e o trabalhador atingir a idade de 70 anos também são circunstâncias que permitem o saque do FGTS.

O Saque-Aniversário é uma alternativa ao saque por rescisão de contrato. O trabalhador pode solicitar o Saque-Aniversário pela primeira vez no mês de seu aniversário e nos dois meses subsequentes. Isso significa que, por exemplo, se o trabalhador faz aniversário em janeiro, ele tem até março para solicitar o Saque-Aniversário. Se esse prazo já tiver passado, o trabalhador ainda pode solicitar o Saque-Aniversário, mas só receberá o valor no ano seguinte.

Observações importantes

É importante ressaltar que não é possível retirar 100% do saldo disponível na conta do FGTS através do Saque-Aniversário. O valor que pode ser sacado depende do saldo disponível na conta do FGTS do trabalhador. O governo divulgou uma tabela que determina os valores que podem ser sacados de acordo com o saldo disponível na conta.

Para quem precisa de crédito rápido e perdeu o prazo para solicitar o Saque-Aniversário, uma opção é a Antecipação do Saque-Aniversário. Esta é uma modalidade de empréstimo que tem como garantia o saldo do FGTS, permitindo ao trabalhador ter acesso a um dinheiro que é seu e que está depositado no Fundo de Garantia.

Existe uma incerteza quanto à continuidade do Saque-Aniversário. Embora o atual governo tenha manifestado o desejo de encerrar essa modalidade, ainda não há nada confirmado. Nos próximos meses, espera-se que ocorra uma reunião no Ministério do Trabalho e Previdência Social para discutir as consequências do Saque-Aniversário para o trabalhador. No entanto, por enquanto, tudo permanece o mesmo para aqueles que desejam continuar optando pelo Saque-Aniversário.

Se você está interessado em fazer a antecipação do Saque-Aniversário, você pode baixar o aplicativo correspondente, preencher seus dados e descobrir como é simples e desburocratizado realizar essa operação. É uma alternativa prática e rápida para quem precisa de dinheiro imediatamente e quer evitar a burocracia.

