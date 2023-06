WhatsApp: aprenda o MACETE de enviar mensagem para quem não está na lista

Macete para mensagem no WhatsApp – Como muitos de nós passamos grande parte do dia na frente de nossos computadores, a versão web do WhatsApp tornou-se uma ferramenta indispensável para a comunicação no dia a dia. No entanto, por mais prática que seja, às vezes surgem dúvidas sobre como manusear até mesmo as funções mais básicas. Um exemplo comum disso é a dificuldade que alguns usuários enfrentam ao tentar enviar mensagens para contatos não salvos. Então, se você já se perguntou se há uma maneira de superar esse obstáculo, temos algumas dicas que podem facilitar a sua experiência com o WhatsApp Web.

O tutorial do WhatsApp Web ensina como enviar mensagem a contatos não salvos. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Aprenda a enviar mensagem deste jeito no WhatsApp

Em nossa rotina digital, é comum que precisemos enviar uma mensagem rápida para alguém que não está na nossa lista de contatos. No celular, isso normalmente implica em salvar o número ou esperar que a pessoa envie uma mensagem primeiro. Contudo, nem sempre temos o celular à mão para salvar um novo contato.

Na versão web do aplicativo, essa situação é semelhante. Não é possível enviar mensagens para um número não salvo nos contatos da mesma forma que o fazemos no aplicativo móvel. No entanto, felizmente existem alguns truques que podem ser usados para enviar mensagens no WhatsApp Web para contatos não salvos. Tudo isso é possível graças a algumas ferramentas disponíveis no Google. Vamos então ao passo a passo:

Primeiramente, abra o aplicativo no seu computador da maneira usual. Uma vez que o aplicativo esteja aberto, mova o cursor para a barra de endereços e digite o seguinte código: “wa.me/55DDDxxxxxxxxx”. Aqui, substitua os “x” tanto pelo código DDD quanto pelo número de telefone da pessoa com quem você deseja entrar em contato. Depois de fazer isso, pressione a tecla Enter.

Em seguida, o computador abrirá uma nova aba que exibirá o número que você digitou. Você poderá verificar se o número está correto e verá também a opção de “Iniciar conversa”. Clicando nesta opção, você será capaz de enviar mensagens para o número não salvo como normalmente faria com um contato já existente.

Simples e prático

Esta é uma maneira simples e prática de iniciar uma conversa com contatos não salvos no WhatsApp Web. Além disso, é importante mencionar que também é possível realizar essa tarefa por meio de uma extensão do Google Chrome.

No entanto, é fundamental lembrar-se de verificar se o número de contato está correto antes de enviar a mensagem, para evitar mal-entendidos. Portanto, mesmo que a tecnologia pareça complicada às vezes, com um pouco de conhecimento, podemos tirar o máximo proveito dela para tornar nossas vidas um pouco mais fáceis.

E no caso do WhatsApp Web, essa dica certamente pode poupar algum tempo e evitar a necessidade de pegar o celular cada vez que precisamos enviar uma mensagem para um número não salvo.

