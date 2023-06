COMUNICADO importante sobre NOVAS facilidades de financiamento de CARROS pela Caixa

Quem tem o sonho de ter um carro essa é uma ótima notícia para você. Recentemente, Lula compartilhou com a imprensa medida para ampliar o acesso a esses carros populares e isso gerou bastante repercussão. O carro hoje em dia não é luxo, é necessidade, principalmente para quem filhos ou que precisa para trabalhar, no entanto os valores não estão um dos melhores e acessível para o brasileiro.

No dia 25 de maio, o Governo Federal compartilhou com todos uma redução desses veículos de entrada em até 10% sobre o valor dos carros que custam menos que R$ 120 mil, no entanto, isso ainda não é suficiente. Até que ação foi bem recebida pelas pessoas e pelas montadoras, pois isso vai impactar diretamente para a pessoa que está buscando comprar um carro zero km ainda neste ano de 2023.

Algumas instituições, como por exemplo a Caixa Econômica Federal, estão conversando e estudando algumas maneiras de deixar esse acesso mais fácil do crédito.

veja o que diz Rita Serrano, presidente da Caixa, sobre o financiamento de carros. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Caixa estuda maneiras de facilidade de financiamento de carros

Rita Serrano, que é a presidente da Caixa Econômica Federal afirmou que o banco quer expandir o financiamento de veículos, e ela participou também com uma reunião com a Tarciana Medeiros, que é presidente do Banco do Brasil, junto com o presidente Lula e o ministro da Fazenda Haddad.

Esse encontro sempre acontece pois tem como intuito apresentar a prestação de contas das atividades elaboradas das instituições financeiras. Rita Serrano aproveitou a oportunidade que já estava com eles e falou sobre a ideia dos créditos para carros.

Rita informou que tudo ainda está sendo negociado com a equipe para analisar o produto e ver o que pode fazer para ser aprimorado e oferecido, lembrando que a Caixa já tem uma opção de financiamento especialmente para carros. Ela fez questão de enfatizar esse compromisso com os bancos públicos e com a política de juros, no entanto também defende a prática que o banco tem de aplicar taxas mais em conta, sempre seguindo a regulamentação para garantir operações de qualidade e sem prejuízos.

Veja também: Nasceu nesta data? Saque R$ 2.900 do Caixa Tem HOJE mesmo

Taxa de juros da Caixa é a melhor

Rita Serrano afirma que essa realmente é a melhor saída, pois as taxas de juros que são feitas pelo Banco Central não vão permitir essa mobilidade, infelizmente. Um assunto que também foi falado dentro da reunião é sobre a estrutura do banco pois agora tem mais mulheres em grandes posições como estratégia.

Rita ainda diz que o banco pode ser o único a ter relação direta com mulheres na direção e confirma que ainda está por vim um publicado como um compromisso contra o assédio, é uma ação que tomou conta devido ao fato que ocorreu com Pedro Guimarães, pois ele foi demitido da presidência da Caixa após receber diversas denúncias de assédio contra ele.

Veja também: Norte-americanos estão trocando carros por CARRINHOS DE GOLFE; como assim?