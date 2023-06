MELHORES DO MUNDO: 2 cidades do Brasil estão na lista

Melhores cidades para viajar no Brasil – Duas cidades brasileiras foram reconhecidas entre as melhores do mundo para visitar, de acordo com um ranking do TripAdvisor, uma das mais importantes plataformas globais de viagens. Segundo a empresa “Traveler’s Choice Awards”, que classifica as melhores destinações mundiais com base nas avaliações de viajantes, as cidades de Paraty, no Rio de Janeiro, e Natal, no Rio Grande do Norte, figuram entre os destinos mais atraentes do planeta.

Melhores cidades para conhecer em território nacional

Paraty é um local de interesse internacional, considerada Patrimônio Mundial pela UNESCO graças à sua excepcionalmente bem preservada arquitetura colonial. As ruas calcetadas, os edifícios coloniais multicoloridos e as antigas igrejas, contribuem para uma atmosfera pitoresca que parece teletransportar os visitantes para uma época passada.

Uma das grandes atrações de Paraty são seus festivais culturais. Notável entre eles é a Flip (Festa Literária Internacional de Paraty), um evento que atrai intelectuais, escritores e entusiastas da literatura de todas as partes do mundo. Durante a Flip, a cidade se enche de vida com palestras, debates e apresentações culturais.

No entanto, a cidade não é apenas um centro histórico e cultural. Ela oferece uma variedade de atividades ao ar livre graças à sua localização privilegiada. Cercada por praias deslumbrantes e ilhas fascinantes, Paraty é um lugar ideal para desfrutar de atividades como mergulho, snorkeling e passeios de barco. A prática de esportes aquáticos, como stand-up paddle e caiaque, também são atividades populares, que proporcionam aos visitantes a chance de explorar as águas límpidas e as paisagens costeiras da região.

Natal, a capital do Rio Grande do Norte, é outra cidade brasileira que ganhou destaque no cenário turístico mundial. A cultura vibrante da cidade, com suas ricas tradições históricas influenciadas pelas colonizações portuguesas e indígenas, cativa a todos os que a visitam.

A manifestação cultural mais característica da cidade é, sem dúvida, o folclore potiguar. As danças tradicionais como o coco de roda e o forró são expressões autênticas da cultura local. O artesanato também desempenha um papel importante na identidade cultural de Natal, com as rendas de bilro e as peças de cerâmica produzidas pelos artesãos locais sendo verdadeiras obras de arte.

Natal, tal como Paraty, é um paraíso para os amantes de praia. Com mais de 400 km de litoral, a cidade possui uma variedade de praias deslumbrantes, com águas cristalinas e areias douradas que cativam todos os que as visitam.

Este reconhecimento por parte da “Traveler’s Choice Awards” coloca as cidades brasileiras de Paraty e Natal no radar dos viajantes internacionais, demonstrando o potencial turístico do Brasil. Ambas as cidades oferecem uma rica combinação de história, cultura e beleza natural, tornando-as destinos imperdíveis para aqueles que buscam conhecer o melhor que o Brasil tem para oferecer.

