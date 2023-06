Trabalhador comemora AUMENTO na parcela do Pis/Pasep de junho

Aumento no Pis/Pasep – Milhões de brasileiros estão prestes a se beneficiar de um aumento no valor do PIS/Pasep, com a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil confirmando que o valor do abono salarial será aumentado a partir de junho. Esse ajuste, diretamente atrelado ao recente reajuste do salário mínimo, promete impulsionar o poder de compra de muitos trabalhadores em todo o país.

O aumento do valor do PIS/Pasep a ser pago em junho traz benefícios para milhões de brasileiros. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Pis/Pasep terá aumento?

O aumento no valor do PIS/Pasep é resultado direto do reajuste do salário mínimo, refletindo a política de aumentos anuais que seguem a inflação e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). Entretanto, vale esclarecer que os trabalhadores que já receberam o abono quando o salário mínimo estava avaliado em R$ 1.302 não serão beneficiados com retroativos para compensar a diferença.

Desta forma, somente os beneficiários que estiverem inclusos nos próximos ciclos de pagamento (conforme calendário estabelecido) terão o privilégio de receber o novo valor estabelecido em R$ 1.320. Cabe ressaltar que os valores do PIS são ajustados anualmente, seguindo a projeção de atualização do salário mínimo para o ano em questão, variando entre R$ 110, o valor mínimo, e R$ 1.320, o valor máximo.

A elegibilidade para o PIS/Pasep é determinada por uma série de critérios. Primeiro, o trabalhador deve estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos. Além disso, deve ter trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias no ano-base que serve de referência para o cálculo, e ter recebido uma remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Outro ponto crucial é que as informações do empregado devem ter sido corretamente preenchidas pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Os trabalhadores podem verificar se são elegíveis para o saque do abono salarial através do site oficial do governo federal ou do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Além disso, a central Alô Trabalhador, acessível pelo número de telefone 158, está disponível para atendimento e esclarecimentos.

Determinação do valor

O valor do abono salarial PIS/Pasep é determinado de acordo com o período em que o trabalhador esteve formalmente empregado no ano de 2020. Cada mês trabalhado equivale a um benefício de R$ 101, considerando que períodos iguais ou superiores a 15 dias são contados como um mês completo. Aqueles que trabalharam durante todo o ano com carteira assinada receberão o salário mínimo integral, que atualmente é de R$ 1.212.

O pagamento do abono salarial é feito em diversos ciclos de pagamento ao longo do ano, dependendo do mês de nascimento do trabalhador, no caso do PIS, ou do número de inscrição, no caso do Pasep. Os nascidos em janeiro e fevereiro, por exemplo, podem esperar receber o abono a partir de 15 de fevereiro. Para aqueles com números de inscrição terminados em 0, a data de pagamento começa também em 15 de fevereiro. As datas seguem de acordo com o calendário estabelecido, culminando com os nascidos em dezembro e os inscritos com número final 9, que receberão a partir de 17 de julho.

Este aumento no valor do PIS/Pasep é uma notícia positiva para os milhões de brasileiros que dependem desse benefício. Com o reajuste do salário mínimo e a consequente elevação do valor do abono salarial, os trabalhadores têm a chance de melhorar sua qualidade de vida e poder de compra. Além disso, o incremento no valor desse benefício também pode estimular a economia, aumentando o consumo e a circulação de dinheiro no mercado interno.

