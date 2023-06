Ninguém TE CONTOU que dava para pagar 40% a menos na MULTA de trânsito; saiba como

Multas de trânsito com desconto – O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) introduziu recentemente uma inovação que promete trazer alívio ao bolso dos motoristas paulistas. A medida, parte de um esforço mais amplo para digitalizar os serviços públicos, visa incentivar os condutores a reconhecerem infrações e contribuir para a agilidade e eficiência do sistema de trânsito.

Agora, os motoristas de São Paulo têm a oportunidade de quitar multas de trânsito com até 40% de desconto, graças à adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE). Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Pague menos nas suas multas de trânsito

Na nova política anunciada pelo governo, os condutores terão a oportunidade de quitar multas de trânsito com um desconto de até 40%. Esse desconto, entretanto, vem com uma condição: os motoristas devem reconhecer a infração e abrir mão do direito de apresentar defesa ou recurso à notificação. A medida faz parte do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), um sistema integrado ao qual o governo estadual recentemente aderiu.

Veja também: Anda de MOTO? Novas leis estão multando GERAL no Brasil

O governador Tarcísio de Freitas enfatizou a importância do avanço digital neste processo, destacando que a digitalização não só economiza recursos e tempo, mas também facilita a vida dos cidadãos, oferecendo mais transparência ao sistema de trânsito. Segundo ele, “A digitalização é fundamental para economizarmos recursos e tempo, para tornar a vida do cidadão mais fácil e proporcionar transparência. Quanto mais digital, melhor vai ser a sensação da prestação do serviço. O nosso cidadão merece um serviço prestado com qualidade. Estamos dando um pequeno passo hoje, mas daremos passos firmes e seguros na direção da digitalização. 40% de desconto é um dinheiro importante e que vai sobrar para outras obrigações no orçamento familiar”.

Além da possibilidade de receber descontos nas multas, a adesão ao SNE oferece aos motoristas a capacidade de acessar detalhes sobre cada multa, reconhecer a infração, copiar o código de pagamento e indicar o condutor responsável pela infração. Esse sistema de notificação eletrônica faz parte de um esforço mais amplo de transformação digital do Estado de São Paulo, que visa facilitar o dia a dia dos cidadãos e melhorar a qualidade de vida dos paulistas.

Para usufruir dessas vantagens, os proprietários de veículos automotores, sejam pessoas físicas ou jurídicas, devem aderir ao SNE. Isso requer um cadastro prévio no portal da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) ou no aplicativo da Carteira Digital de Trânsito (CDT). Com o cadastro concluído, é necessário ativar a opção de adesão ao SNE através da opção “Infrações” nos canais disponíveis.

Assim que a adesão for realizada, os motoristas poderão acessar cada multa com o valor reduzido, válido até a data de vencimento original, desde que renunciem ao direito de recurso ou defesa e reconheçam a infração antes do envio da notificação de penalidade.

Adesão ao SNE

A adesão ao SNE é completamente voluntária. Motoristas que preferirem não se inscrever no sistema eletrônico continuarão a receber notificações de multas por correspondência, mas não terão acesso ao desconto de até 40%. O desconto é disponibilizado devido à economia gerada com a digitalização do processo, que elimina a necessidade de impressão e envio das notificações, além da análise de recursos.

O Detran.SP estima que a eliminação da impressão e do envio de notificações de autuações e penalidades resultará em uma economia mensal de mais de R$ 1 milhão em custos de remessas de correspondências. Além dos benefícios econômicos, a implementação do SNE também apresenta vantagens ecológicas, pois reduz o consumo de papel.

Para os motoristas que já têm o aplicativo da CDT instalado, é necessário atualizar para a nova versão, disponível para iOS e Android. Dessa maneira, poderão aproveitar os benefícios da conexão com o SNE. Isso é apenas um dos muitos passos que o governo de São Paulo está tomando para aproveitar os benefícios da digitalização, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos paulistas.

Veja também: Alô, MOTORISTA! Novo sistema de multas já foi lançado no Brasil