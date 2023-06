“TRUQUE” para subir o score da SERASA; consulta já foi liberada

Está com score baixo no Serasa? Possuir um score de crédito positivo é um elemento fundamental para qualquer cidadão que deseja ter mais liberdade financeira, seja para realizar compras parceladas, adquirir empréstimos ou mesmo alugar uma casa ou apartamento. Contudo, muitos ainda enfrentam dificuldades para melhorar sua pontuação. Em meio a isso, o Serasa surge como uma solução eficiente e de fácil acesso para quem deseja consultar e aumentar seu score de crédito.

Melhore seu score no Serasa

O Serasa é uma instituição que se tornou uma autoridade em matéria de análise de crédito. Com a democratização da internet, o acesso a essa ferramenta se tornou mais fácil. Agora, qualquer pessoa pode conferir sua pontuação de crédito gratuitamente no site oficial do Serasa. O procedimento é simples e leva apenas alguns minutos. Para isso, basta selecionar a opção “Consultar Score” na página inicial e seguir as instruções fornecidas.

Depois de selecionar a opção “Consultar Score”, o site solicitará o número do CPF do usuário. É crucial fornecer o número corretamente, pois é através dele que a Serasa coleta os dados necessários para calcular a pontuação de crédito. Para aqueles que ainda não têm um perfil no site, é necessário um breve cadastro com algumas informações pessoais.

Uma vez que todas as informações solicitadas tenham sido fornecidas, o Serasa conduz uma análise de crédito e, em seguida, revela a pontuação de crédito do usuário. A pontuação varia de 0 a 1000, sendo um indicativo da probabilidade de o consumidor cumprir com suas obrigações financeiras nos próximos 12 meses. Quanto maior a pontuação, mais confiável é o perfil financeiro do indivíduo para potenciais credores.

Como melhorar a pontuação

Com o conhecimento sobre como consultar a pontuação de crédito no Serasa, surge a questão de como melhorá-la. Existem algumas práticas que podem ser adotadas para ajudar a aumentar essa pontuação:

Uma das mais importantes é a pontualidade no pagamento das contas. Isso significa que todas as faturas de cartão de crédito, contas de luz, água, internet, entre outras, devem ser pagas antes do vencimento. Este é um fator crucial na avaliação do score.

Outro aspecto importante para aumentar o score é evitar o uso excessivo de crédito. Recomenda-se que o saldo de crédito utilizado seja mantido abaixo de 30% do limite total disponível. Isso demonstra para os credores uma gestão responsável do crédito.

Por fim, é fundamental regularizar quaisquer dívidas pendentes. É aconselhável negociar com os credores e buscar maneiras de saldar dívidas. A regularização de débitos pendentes contribui para o aumento do score de crédito.

Essas dicas não só podem ajudar a melhorar a pontuação de crédito, mas também a adotar hábitos financeiros mais saudáveis, que podem resultar em uma maior estabilidade financeira a longo prazo. Conquistar um bom score de crédito é um passo importante para quem busca realizar planos e metas que requerem algum tipo de crédito. E o Serasa torna essa jornada mais simples e acessível, ao permitir que os usuários consultem suas pontuações gratuitamente e de forma rápida.

