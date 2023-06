Aviso: FIES permitirá financiamento de R$ 60 MIL nos cursos de MEDICINA no Brasil

Mudança no FIES agrada estudantes de medicina – No meio da crescente preocupação com a possibilidade de um êxodo massivo de estudantes de medicina devido às restrições financeiras do Programa de Financiamento Estudantil (FIES), o Ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou algumas alterações significativas no programa. Estas mudanças têm o potencial de aliviar as tensões e reduzir o risco de um abandono em massa no campo acadêmico.

O Fies anunciou mudanças na bolsa para estudantes de medicina, visando evitar a desistência acadêmica em massa. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

FIES permite financiamento para medicina?

Historicamente, o FIES tem sido uma ferramenta inestimável para estudantes universitários que buscam assistência financeira para custear suas mensalidades até a conclusão do curso. Até agora, a quantia máxima que um estudante poderia financiar através do FIES era pouco mais de R$ 8 mil.

Veja também: Nome sujo pode SUSPENDER O FIES? Entenda as limitações

No entanto, esse valor se tornou problemático, especialmente para estudantes de medicina em universidades particulares, onde a mensalidade frequentemente ultrapassa R$ 10 mil. Essa discrepância de mais de R$ 2 mil forçou muitos estudantes a considerar a desistência de seus estudos devido ao ônus financeiro.

Como uma reação a essa situação preocupante, Santana confirmou que o valor máximo que os estudantes poderiam financiar através do FIES aumentaria significativamente.

Na última quinta-feira (1), Santana detalhou as mudanças propostas para o programa FIES. A partir da implementação dessas alterações, estudantes de medicina serão capazes de financiar até R$ 60 mil por semestre, o que equivale a R$ 10 mil por mês. Este novo teto representa um aumento substancial de 39,6% em relação ao limite anterior.

No entanto, é importante esclarecer que essa expansão no teto do financiamento é exclusiva para estudantes de medicina, cujos custos de ensino são significativamente mais elevados do que em outras disciplinas. Todos os outros cursos permanecerão com o limite atual de R$ 42.983,70 por semestre.

Decisão do MEC

A decisão de aumentar o limite de financiamento foi tomada pelo Comitê Gestor do FIES, que inclui representantes do MEC, dos Ministérios da Fazenda, do Planejamento, da Integridade Nacional e da Casa Civil.

De acordo com as informações divulgadas, esse aumento de 13% no financiamento disponível para estudantes de medicina entrará em vigor a partir do dia 14 de junho. Esta alteração aplicar-se-á tanto a estudantes que ainda não estão inscritos no programa, quanto aos que já estão matriculados.

Em uma declaração nas redes sociais, o Ministro da Educação reforçou a importância dessas mudanças para o programa FIES. Segundo Santana, essa decisão, determinada pelo presidente, é um esforço consciente para evitar a desistência de estudantes que enfrentam dificuldades para cobrir as altas mensalidades associadas ao estudo da medicina. Esta medida representa um passo significativo para garantir que os estudantes de medicina possam continuar seus estudos sem a pressão adicional de um ônus financeiro insuperável.

Veja também: Começou! Fies está com inscrições abertas para quem quer fazer faculdade no Brasil