Salário de R$ 5.905,79: NOVO CONCURSO DO INSS ainda para 2023

Muitas pessoas, assim que atingem a idade adulta, desejam conseguir um trabalho dentro do setor público, por conta das diversas vantagens que podem obter. E, para este público, participar de um concurso do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) é uma ótima escolha.

Inclusive, um novo concurso para preencher vagas nesta importante instituição já está em fase de planejamento.

A seguir é possível conhecer todos os detalhes, de modo que os preparos para o dia da prova possam começar o quanto antes!

Quem quer participar de um concurso do INSS deve começar a se preparar

O que saber sobre o novo concurso do INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realizará um novo concurso especificamente entre 2023 e o ano seguinte, 2024, conforme foi solicitado pelo próprio Governo Federal. Os salários chegarão a R$ 5.905,79 e, de modo geral, mais de 7.600 vagas devem ser preenchidas, sendo elas para pessoas que possuem o Ensino Médio completo e, também, para quem possui Ensino Superior.

De todas as vagas, exatamente 5.819 serão de nível médio, para técnico do seguro social, enquanto as outras 1.836 serão de nível superior, para analista do seguro social, segundo a nota técnica que foi divulgada oficialmente pela autarquia.

O concurso do INSS terá sua realização focada na diminuição do preocupante déficit de servidores, uma vez que, por meio desta iniciativa, será possível deixar mais otimizado o trabalho realizado pelo Instituto, de modo a atender os contribuintes mais rapidamente.

Quando o novo concurso do INSS irá acontecer

Para que de fato aconteça um novo concurso do INSS, é imprescindível que exista o aval do Governo Federal, mais especificamente por meio do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. E isso será devidamente avaliado com base no pedido que foi feito pela própria autarquia: pedido este que pode ser ou não acatado integralmente.

Assim sendo, caso o governo venha a não acatar o pedido de forma integral, a quantidade de vagas preenchidas poderá diminuir.

Inclusive, na última seleção que foi autorizada para o Instituto, somente a carreira de técnico acabou entrando no edital, correspondendo a mil vagas. O pedido anterior, porém, também contemplava a contratação de novos analistas.

Mesmo que convoque todos os excedentes correspondentes à última prova realizada, por sinal, o INSS continuará com déficit de equipe.

No último dia 29 de maio, segunda-feira, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informou que se encontra nos preparativos da respectiva autorização para que o próximo concurso do INSS possa ser realizado, mas tal autorização ainda não possui um dia exato para acontecer.

Também nesta semana, mais especificamente no dia 31 de maio (quarta-feira), Glauco André Fonseca Wamburg, atual presidente do Instituto, assinou um ofício por meio do qual solicita a convocação de pelo menos 2 mil candidatos que foram aprovados já na primeira etapa do concurso ligado à autarquia.

Porém, o respectivo quantitativo pode ser reduzido, chegando a apenas 1.894 vagas.

