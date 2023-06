Não perca o prazo! Inscrições para receber Vale Gás de junho já podem ser feitas

Como já é do conhecimento de praticamente todos os brasileiros, o Governo Federal mantém ativos diversos benefícios sociais, criados com o objetivo de ajudar financeiramente a população de baixa renda. E o famoso Vale Gás faz parte desta importante lista.

Ele, porém, possui suas próprias características no que diz respeito a quem pode recebê-lo e no que diz respeito aos períodos de pagamento, por exemplo.

E, por meio da leitura a seguir, é possível entender mais profundamente sobre todos estes detalhes, bem como é possível descobrir se as famílias que ainda não recebem o repasse conseguirão recebê-lo no decorrer do mês de junho.

Novos pagamentos do Vale Gás estão previstos para junho | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O Vale Gás não é pago para todas as famílias que gostariam de recebê-lo

Como resposta à crise que foi criada e enfrentada por todos os brasileiros, por conta da alta no preço do gás de cozinha, o Governo Federal anunciou que estão reabertas as inscrições para o recebimento do Vale Gás. Tal medida tem como objetivo fornecer auxílio a todas aquelas famílias que, atualmente, se encontram sem condições para adquirir este produto e, portanto, encontram-se com a segurança alimentar em risco.

No ápice desta crise, por sinal, o gás de cozinha foi vendido por mais de R$ 150 em muitas cidades do país, o que representa uma das faixas de preço mais altas da história. Logo, por conta desta preocupante realidade, diversas famílias se viram em uma situação extremamente difícil, no que diz respeito às finanças.

Afinal, com valores tão altos, arcar com os custos de aquisição do gás de cozinha se tornou uma tarefa praticamente impossível de ser feita.

Inclusive, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, não é qualquer família que tem direito ao Vale Gás, e nem mesmo o simples fato de haver o recebimento do Bolsa Família é suficiente para dar direito a este outro benefício.

Para ter acesso ao Vale Gás, especificamente, é imprescindível que alguns critérios previamente estabelecidos sejam atendidos.

O cidadão que decide fazer a solicitação deve estar inscrito no Cadastro Único, por exemplo, e não deve ter mais de R$ 606 como renda per capita em sua família.

Via de regra, a qualificação também acontece quando a família, de modo geral, recebe no máximo 3 salários mínimos. Porém, quando a renda é superior a este valor também é possível conseguir o auxílio, desde que a família em questão faça parte dos programas de renda criados pelas 3 esferas ligadas ao Governo Federal.

Por fim, e não menos importante, é necessário que pelo menos um membro da família receba o Benefício de Prestação Continuada mensalmente.

Veja também: Última HORA! Caixa libera 4 NOVOS benefícios em junho; veja se você receberá

As inscrições para o recebimento do Vale Gás terão prazo mais limitado

O programa social Vale Gás, que é coordenado especificamente pelo Ministério da Cidadania, tem pagamentos que são feitos de forma bimestral, e suas inscrições já estão abertas, mas por um prazo limitado.

Agora, portanto, existe a possibilidade de novas famílias recorrerem ao benefício a partir de junho, sendo uma ótima oportunidade para os cidadãos que ainda não foram contemplados.

Lembrando que o valor de repasse referente a este mês ainda não foi divulgado, mas tudo indica que será de R$ 110, em média.

Veja também: Antecipação do Bolsa Família de junho foi confirmada pelo Governo Federal nesta semana?