Brasileiros em alerta TOTAL com risco que o Auxílio Brasil deixou para milhões; entenda a situação

Durante o período pandêmico, o governo federal criou o auxílio emergencial, a fim de ajudar a amenizar os impactos da pandemia que assolou todo o mundo. Após as parcelas do auxílio em questão serem pagas, foi implementado o Auxílio Brasil, isto é, um programa de transferência de renda análogo ao Bolsa Família, até esse ponto, tudo bem. O problema é que no ano de 2022, o então presidente da República Jair Bolsonaro, havia liberado que os beneficiários do Auxílio Brasil pudessem realizar empréstimos consignados usando o benefício e agora, com a troca de governo, isso vem causando uma grande discórdia, entenda.

Entenda qual é o risco que está envolvendo beneficiários do Auxílio Brasil que realizaram o consignado em 2022 | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como funcionava o empréstimo consignado do Auxílio Brasil?

Basicamente, o beneficiário recebia um valor de alguma das 12 instituições que estavam credenciadas para realizar a operação e tinham até 02 anos para efetuar o pagamento de toda a dívida, que era descontada mensalmente diretamente na folha de pagamento.

Na época, a porcentagem máxima que poderia ser descontada dos benefícios era de 40%, que totalizava um desconto de no máximo R$ 160 usando como base o piso do programa social que era de R$ 400. Já os juros, eram limitados a 3,5%. E devido a sua popularidade e facilidades, a Caixa Econômica foi o banco que mais realizou essas operações.

Todavia, após a troca de governo que ocorreu no início de ano, as operações envolvendo o empréstimo e o benefício em questão passaram por grandes mudanças, agora, o desconto máximo que é permitido é de apenas 5% e os juros agora são limitados a 2,5%.

Veja também: Junho Começou Bem Para Os Beneficiários Do Bolsa Família; Por Quê?

Agora, a concessão dos empréstimos vira alvo de investigações

Não foi apenas o Brasil que passou por mudanças em sua administração, a Caixa Econômica Federal também e após a entrada da atual presidente Rita Serrano, o banco deixou de oferecer a opção de empréstimo consignado do auxílio Brasil, além disso, por intermédio de auditorias internas, eles estão investigando o produto em questão.

Por intermédio de sua conta no Twitter, Serrano salientou que o empréstimo pode ser alvo de investigações por conta do momento no qual ele foi liberado para os brasileiros “às vésperas da eleição de 2022 e com um apelo excessivo ao endividamento da população vulnerável”

Outro ponto que foi discutido na época foi em relação ao número de inadimplência entre as pessoas que optarem pelo empréstimo, todavia, o presidente do banco na época salientou que isso não era um risco a ser considerado, uma vez que mensalmente, os valores já seriam descontados de maneira automática na folha de pagamentos de todos os beneficiários que contrataram o empréstimo.

Por fim, nem a atual presidente da Caixa nem outros funcionários do banco, concordam em oferecer o empréstimo usando como garantia um benefício assistencial como é o caso do Auxílio Brasil e agora do Bolsa Família, pois ao longo prazo, apenas quem se prejudica é quem optou pelo dinheiro, que rapidamente acaba, já os valores das parcelas, perduram por meses o que pode acabar afetando de maneira negativa o poder de compra de todos eles.

Veja também: Bolsa Família Pode Pagar MENOS Para Grupo De Beneficiários Em Junho