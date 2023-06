Quando será lançado o novo CARRO DE R$ 49 mil da Toyota?

Existem milhões de brasileiros que amam acompanhar as novidades do mercado automobilístico e de suas respectivas marcas, como a Toyota.

E, inclusive, é justamente uma novidade ligada à marca em questão que tem gerado muito “burburinho” entre os amantes das quatro rodas: um modelo de carro completamente novo foi anunciado, prometendo ser incrível principalmente no quesito preço.

No conteúdo a seguir, é possível saber mais sobre este carro tão novo e, principalmente, quanto ele realmente irá custar.

Agora, a Toyota está competindo diretamente com outros dois modelos do mercado | Imagem: Christina Telep / unsplash.com

O novo modelo da Toyota se assemelha aos modelos de marcas concorrentes

Lançado exatamente no dia 25 de maio, quinta-feira, o Toyota Vitz já está dando o que falar entre todas as pessoas que são apaixonadas por carros.

Desde seu lançamento, por sinal, ele tem chamado muita atenção por ser um veículo popular, compacto e, ainda de baixo custo. Inclusive, seu anúncio gerou grande interesse no público brasileiro, considerando que sua vinda para o mercado coincidiu exatamente com a divulgação do tão aguardado plano de incentivos idealizado pelo governo do atual presidente Lula, que tem por objetivo produzir e vender carros populares por no máximo R$ 120 mil.

O Toyota Vitz teve seu lançamento realizado na África do Sul, e saiu de fábrica sendo mundo semelhante ao Fiat Mobi e ao Renault Kwid, dois modelos concorrentes que são consideravelmente baratos e, ainda, encontram-se sendo vendidos no mercado brasileiro atualmente.

Vale frisar, ainda, que este modelo da Toyota na verdade já está na 4ª geração, chegando recheado de opções diversas, como central multimídia e sensor de estacionamento.

Porém, o ponto que realmente chama a atenção a seu respeito é, sem dúvidas, o seu preço: com US$ 9,9 mil já é possível adquirir uma unidade.

Não se trata, porém, de um carro que será vendido em solo brasileiro

Convertendo o preço acima para o Real, chega-se à conclusão de que este carro da Toyota, no Brasil, custaria aproximadamente R$ 49,4 mil. Mas isso, claro, sem considerar os impostos e, ainda, os tributos que costumam ser cobrados na venda deste tipo de produto.

Assim sendo, teoricamente este modelo, aqui, custaria muito menos que os R$ 70 mil que são cobrados por outros carros populares, a exemplo dos já citados Mobi e Kwid.

Porém, em uma declaração que foi exclusivamente enviada à Globo, a montadora informou que, na verdade, este modelo não deve chegar ao nosso mercado. Inclusive, quando questionada a respeito do plano de incentivos criado pelo governo exclusivamente para o setor automotivo, a mesma frisou que aguarda por novos detalhes.

De acordo com Fernando Haddad, atual chefe do Ministério da Fazenda, dentro de 15 dias novas informações serão liberadas pela pasta.

E, enquanto isso, a Toyota afirma que possui interesse em participar, mas só pode fazer isso depois de compreender claramente todas as diretrizes voltadas para a forma de adesão.

Logo, pode ser que, um dia, os brasileiros possam adquirir um Toyota Vitz, mesmo que seja em outra versão.

