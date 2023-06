Vai dar para pagar os boletos atrasados em junho com o SAQUE EXTRAORDINÁRIO do FGTS para os trabalhadores

Todo trabalhador quando tem sua carteira assinada, isto é, começa a trabalhar de maneira formal, ele obrigatoriamente precisa ter uma conta do FGTS, funciona como uma poupança obrigatória. Que visa, a longo prazo, auxiliar o trabalhador e sua família frente a adversidades que podem cometê-los. Por exemplo, uma doença grave ou uma demissão sem justa causa. Isso é exemplo de problemas que ocorrem com uma certa frequência e se o trabalhador não tiver um fundo de amparo, ele pode ter sérios problemas financeiros. E agora em junho, há algumas opções para o saque extraordinário do FGTS, confira.

Pode comemorar! Em junho haverá saque extraordinário do FGTS | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como funciona o FGTS?

Há pouco mais de 70 anos, foi criado o FGTS, com a finalidade de proteger os trabalhadores e prestar assistência a eles e às suas famílias, sobretudo, em casos de demissões sem justa causa ou quando o trabalhador fica doente, por exemplo. O banco responsável por administrar os valores, é a Caixa Econômica Federal, estima-se que atualmente, há mais de 200 milhões de contas do FGTS em todo o Brasil.

O fundo é alimentado com o próprio dinheiro do funcionário, quando ele entra na empresa, mensalmente, ela precisa depositar 8% da remuneração mensal que o trabalhador recebe, se ele ficar na empresa durante 80 meses, todos esses 80 meses ela precisa efetuar o depósito. E quando ele sair da empresa, por conta de demissão sem justa causa ou aposentadoria, ele tem direito de sacar o valor total que está disponível no fundo.

Lembrando que há alguns motivos que podem levar o trabalhador a sacar os valores, como em caso de doença grave ou se alguém de sua família ficar doente, mas as maneiras mais frequentes, é por intermédio do saque extraordinário.

Como funciona o saque extraordinário?

Como já salientado, há diversas maneiras do trabalhador sacar o valor disponível no FGTS, mas na maioria das vezes, é preciso esperar um determinado período de tempo ou algo que tenha ocorrido, para que o saque seja realizado. Mas no caso do saque extraordinário, ele pode ser realizado a qualquer momento, caso o trabalhador cumpra as regras exigidas.

A primeira modalidade é a do saque-aniversário, que é liberado para os trabalhadores no mês do seu aniversário, através da modalidade, é possível sacar valores que vão de R$ 50 a R$ 2 mil. É importante que assim que o valor for disponibilizado, o titular efetue logo o saque, pois ele só fica disponível pelo período de 90 dias a contar da data que foi liberado.

Por fim, há uma das modalidades que menos agrada os brasileiros, isto é, o saque calamidade, pois quando ele é realizado, significa que algo ruim aconteceu na região onde ele mora. Quando um estado ou município declara estado de calamidade pública, a Caixa disponibiliza o saque em questão para os trabalhadores que residem nas áreas afetadas. Caso a pessoa queira ver se a área que ela mora oferece o saque, basta acessar o site oficial da Caixa Econômica Federal, todas as sextas-feiras.

