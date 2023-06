Sua cor preferida diz para TODO MUNDO como você é

Ter uma cor preferida é perfeitamente normal. E, é justamente por meio da cor que uma pessoa mais gosta que é possível obter diversas informações a respeito de sua personalidade.

Há quem ainda não saiba, mas existe uma verdadeira psicologia voltada somente para este assunto, estudando exatamente a relação que existe entre as cores e as emoções e comportamentos humanos.

Mas o que, afinal, as cores podem dizer a respeito de alguém?

A resposta para esta pergunta tão curiosa está na leitura do próximo tópico.

Praticamente toda pessoa tem uma cor preferida | Imagem: Ehimetalor Akhere Unuabona / unsplash.com

O que a cor preferida de alguém tem a dizer sobre sua personalidade

Existem muitas cores que podem agradar uma pessoa. Porém, a título de explicação, somente 6 foram escolhidas para compor este conteúdo, de modo a exemplificar o quanto elas podem nos influenciar de certas formas, no que diz respeito a comportamento e temperamento, por exemplo.

E essas cores são:

1. O azul

Uma pessoa que tem azul como sua cor preferida, independentemente de quais tons lhe agrade mais, costuma ter uma personalidade bem mais calma, do tipo que tenta evitar ao máximo se estressar.

Além disso, também possui o costume de simplesmente deixar que as coisas sigam seu rumo e fluam da forma mais natural possível.

2. O rosa

As pessoas que gostam mais de rosa, por vez, possuem mais alegria na personalidade, e não raramente gostam de chamar um pouco de atenção.

São pessoas no geral muito meigas, e que costumam ser atraídas por coisas coloridas, embora sempre deem preferência para os tons rosados.

3. O vermelho

O vermelho possui a fama de ser a cor da paixão. Logo, quem não abre mão dele costuma se entregar facilmente (e intensamente) às emoções.

Isso sem citar o fato de que ter essa cor como preferida representa uma personalidade repleta de determinação.

4. O branco

Os amantes do branco conseguem ser ainda mais calmos, e sempre estão de bem com a vida.

Isso, porém, pode ser um problema, pelo fato de que quem evita conflitos a todo custo pode se anular.

5. O lilás

O lilás é a junção perfeita do rosa com o azul.

Logo, quem o tem como cor preferida também possui as mesmas características já citadas acima: são pessoas calmas, alegres e, ainda, possuem uma boa dose de meiguice.

6. O amarelo

Os amantes do amarelo de fato emitem a alegria que esta cor representa.

Porém, também são muito focados e, a princípio, tímidos.

A psicologia das cores é aplicada em diversos contextos

A psicologia das cores, citada anteriormente, vai muito além do ato de estudar as características da personalidade de uma pessoa com base na cor preferida dela.

Ela atua, também, na transmissão de mensagens e no ato de fazer com que façamos algo até mesmo de forma inconsciente.

As redes de fast-food, por exemplo, utilizam muito o vermelho e o amarelo como forma de despertar a sensação de fome nos clientes.

É, de fato, um assunto muito interessante, que vale a pena ser estudado.

