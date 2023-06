WhatsApp à prova de GENTE SEM NOÇÃO: veja como ativar nova função de segurança

O WhatsApp é um dos mensageiros mais populares do mundo. Usado não somente para uso pessoal como para negócios, é sempre importante manter a segurança durante o uso da aplicação. Com as novas atualizações de privacidade é possível obter melhores condições de segurança. Com novas funcionalidades sendo inclusas, é importante estar atento a cada uma delas a fim de usufruir o máximo possível de suas respectivas capacidades!

Meta anuncia novo objetivo

O principal objetivo da Meta é proporcionar mais privacidade aos seus usuários. É importante que as mensagens sejam entregues e lidas apenas pelo público certo. É possível usar opções avançadas de privacidade a fim de garantir ainda mais segurança. Podendo escolher apenas com quem queremos dividir as demais informações.

As novas funções de privacidades estão baseadas em alguns tópicos. Dentre eles a funcionalidade de ocultar mensagens e protegê-las com o uso de uma senha. De semelhante modo ao uso de aplicativos. Além disso, já faz algum tempo que há a possibilida de liberar o WhatsApp apenas com a liberação biométrica.

Fornecendo ainda mais segurança aos seus usuários. Além disso agora é possível bloquear o contato de desconhecidos. Evitando ser contatado por qualquer pessoa, principalmente em ligações indesejadas.

Outra opção bem comum é o visto por último, foto, etc. Podendo ser removido facilmente. Desse modo os usuários conseguem obter muito mais privacidade. Sem contar que agora é possível esconder o “online”. Essa opção torna o usuário completamente invisível na aplicação.

Em razão da complexidade e inúmeros golpes que são aplicados através do mesmo, a Meta está investindo bastante em tecnologias que possibilitem o findar dessas práticas comuns. Trazendo muito mais segurança aos seus usuários e adeptos.

Como acessar essas configurações?

Portanto, essas atualizações já estão presentes no WhatsApp. Podendo ser acessadas através da configurações do aplicativo. Como será descrito logo abaixo. As empresas estão cada vez mais preocupadas com as configurações de segurança e privacidade de suas respectivas marcas!

Entre no aplicativo WhatsApp;

Clique na guia de configurações;

Selecione “Privacidade” e marque as opções desejadas.

Pronto! Feito isso é possível escolher todas as opções disponíveis de privacidade do usuário. E com isso obter o máximo possível de privacidade oriundos das ferramentas da própria aplicação. Logo após o Telegram ter problemas com a justiça brasileira o WhatsApp começou investir ainda mais em tecnologias a fim de atrair e consolidar ainda mais seu público.

Constantemente o WhatsApp passa por novas atualizações que podem ser consultadas na PlayStore através do programa de teste. Entretanto, as versões Beta ainda não estão estáveis. Por isso é recomendado sempre usar a versão mais atualizada do WhatsApp.