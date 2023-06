Vírus de ESPIONAGEM pode estar no seu celular Andoid; 400 milhões já foram infectados

Qualquer vírus de espionagem no celular não é uma boa notícia para ninguém. Muitas pessoas trabalham com seus smartphones com informações relevantes nele que, se cair em mãos erradas, pode causar grandes estragos.

Ter dinheiro em contas roubadas, imagens íntimas espalhadas pelas redes sociais, etc. Todos são exemplos do que pode ocorrer, caso o celular seja espionado. Isso pode ocorrer por meio de aplicativos.

Mais informações sobre quais aplicativos são esses e que vírus de espionagem são os mais populares podem ser encontradas no artigo a seguir.

Este vírus de espionagem compromete a segurança das informações de um celular | Imagem: Denny Müller / unsplash.com

Vírus de espionagem que pode roubar dados importantes

Existe um software feito intencionalmente para causar danos a um computador ou telefone, ele se chama malware. Foi feito então um malware espião que contaminou mais de 400 milhões de aparelhos com Android.

Apesar de parecer que foi culpa do usuário que clicou em algo ou entrou em algum site suspeito, não foi o que aconteceu. Isso ocorreu dentro de uma loja oficial, pois o vírus de espionagem estava disfarçado como jogos simples, utilitários e plataformas que ofereciam dinheiro ou prêmios. Algo que tem sido comum ultimamente entre muitos usuários.

O malware roubava arquivos, bem como, dados pessoais, números de cartões de crédito, carteiras de criptomoedas, dentre outras informações importantes. Ao todo, eram 101 aplicativos que apresentavam risco, acumulando mais de 421,2 milhões de instalações através do Google Play Store.

Veja também: Adie a “morte” dos seus aparelhos eletrônicos; PARE com estes erros

Vírus de espionagem SpinOk

Esse era o nome do vírus de espionagem em questão, SpinOk. Ele usa a gamificação, bem como, elementos atrativos para reter os usuários, por exemplo, jogos de roleta ou caça-níqueis, e também fazer downloads em novos aplicativos.

Assim que o usuário permanecia com o aplicativo funcionando, o vírus se conectava a servidores comandados por cibercriminosos. Dessa forma, eles capturavam as informações que necessitavam dos celulares.

Alguns aplicativos chegaram a arrecadar mais de 100 mil downloads, segundo dados da Google Play Store. Lembrando que quase todos os aplicativos já não estão mais disponíveis.

Apesar das pessoas acharem que apenas usuários comuns dos aplicativos caem nesses golpes, até desenvolvedores eram vítimas. O SpinOk funciona como um kit de desenvolvimento de aplicativos. Portanto, os responsáveis pelos aplicativos também podem ser vítimas.

Devido a grande preocupação com o risco que esses aplicativos podem causar, o Google os excluiu da Play Store. Desse modo, quem fez a instalação de alguns desses aplicativos é importante que o desinstale o mais rápido possível. Também é necessário que se faça uma varredura de segurança no smartphone Android com o uso de um antivírus.

Alguns dos aplicativos contaminados mais populares são:

Noizz: video editor with music;

Zapya: File Transfer, Share;

VFly: video editor&video maker;

MVBit: MV video status maker;

Biugo: video maker&video editor;

Crazy Drop;

Cashzine: Earn money reward;

Fizzo Novel: Reading Offline;

CashEM: Get Rewards;

Tick: watch to earn.

Lembrando que os usuários devem tomar cuidado quando forem baixar aplicativos duvidosos para não terem suas informações roubadas.

Veja também: Nova função do WhatsApp é BOA, mas oferece perigos; entenda