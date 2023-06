AVISO OFICIAL sobre o Abono do PIS/PASEP para os próximos a receberem R$ 1.320

O abono do PIS/PASEP é muito esperado por milhares de brasileiros. Afinal, o seu valor pode chegar até um salário mínimo e isso ajuda, e muito, nas contas da casa. A Caixa Econômica e o Banco do Brasil realizam nos próximos dias o penúltimo pagamento do benefício.

Anualmente ele é oferecido a milhões de trabalhadores, tanto de empresas privadas quanto da pública. É imprescindível atender a alguns pré-requisitos, para que se possa ter acesso ao abono. Mais informações sobre quem pode receber e seu calendário seguem ao longo do artigo.

Valor do abono do PIS/PASEP pode chegar a um salário mínimo | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quem tem direito ao abono PIS/PASEP

O pagamento do abono do PIS/PASEP de 2023 será referente aos meses trabalhados em 2021. Portanto, cerca de 24 milhões de brasileiros que trabalharam com carteira assinada no ano vigente receberão o benefício.

Os valores podem variar de R$ 110 a R$ 1.320, eles são referentes aos meses trabalhados pelo funcionário. Trabalhadores de empresas públicas recebem o PASEP e os da empresa privada, o PIS.

Para receber, é preciso ter trabalhado, ao menos, 30 dias em 2021. Além desse requisito, há outros que devem ser cumpridos:

Receber até dois salários por mês;

Ter inscrição no PIS/PASEP há 5 anos.

Possuir as informações atualizadas na RAIS, Relação Anual de Informações Sociais. Esta etapa é de responsabilidade do empregador.

Lembrando que a pessoa pode ter a inscrição há 5 anos, mas pode ter ficado sem trabalhar por um tempo. Por exemplo, caso o trabalhador não tenha trabalhado durante o ano de 2020, porém, trabalhou por, pelo menos, 1 mês em 2021, ele terá direito.

Algumas pessoas podem ter extras que ultrapassem a média de dois salários mínimos, mesmo que seu pagamento bruto seja menor que isso. Os pagamentos do abono do PIS/PASEP começaram em fevereiro e vão até julho deste ano, podendo chegar até R$ 1.320, devido ao aumento do salário mínimo. Lembrando que os saques têm prazo final até 28/12/2023.

Quem ainda tem dúvidas se irá receber o abono, basta consultar o PIS no aplicativo Carteira de Trabalho Digital, no menu “Benefícios” e depois em “Abono Salarial”. Podendo também ligar na Central Alô Trabalho, no número 158.

Já os funcionários públicos podem verificar se há saldo disponível no site Seu Pasep, do Banco do Brasil.

Calendário do abono do PIS/PASEP

Como dito, o abono do PIS/PASEP se iniciou em fevereiro e vai até julho, seguindo o seguinte calendário:

PIS

O pagamento sempre varia conforme o mês em que o trabalhador nasceu:

Janeiro e Fevereiro: 15/02/2023;

Março e Abril: 15/03/2023;

Maio e Junho: 15/04/2023;

Julho e Agosto: 15/05/2023;

Setembro e Outubro: 15/06/2023;

Novembro e Dezembro: 17/07/2023;

PASEP

O pagamento varia conforme o número do final da inscrição do trabalhador:

0: 15/02/2023;

1: 15/03/2023;

2 e 3: 17/04/2023;

4 e 5: 15/05/2023;

6 e 7: 15/06/2023;

8: 17/07/2023.

