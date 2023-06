Mais de 300 MIL beneficiários precisam fazer isso para não perder o Bolsa Família em junho

Evite perder seu Bolsa Família – Desde o início do ano, o Bolsa Família tem passado por uma análise cadastral rigorosa em todo o país, com o objetivo de identificar possíveis irregularidades e incluir novas famílias no programa. Nesse contexto, a Prefeitura de Salvador anunciou um prazo de um mês para que os beneficiários da capital baiana possam regularizar sua situação e evitar o bloqueio dos pagamentos.

Beneficiários do Bolsa Família correm o risco de perder o auxílio caso não regularizem sua situação dentro do prazo estipulado. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Se você fizer isso, não irá perder o acesso ao Bolsa Família

Uma das principais exigências para a manutenção do auxílio é a inscrição atualizada no Cadastro Único (CadÚnico), que funciona como uma espécie de porta de entrada para os programas sociais do Governo Federal. Para evitar a suspensão dos depósitos do Bolsa Família, é imprescindível comparecer presencialmente a um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para regularizar a situação.

Desta vez, a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador convoca os cidadãos beneficiários do programa para averiguar as informações relacionadas à saúde de seus familiares. Para isso, basta apresentar a carteira de vacinação infantil atualizada e a caderneta das gestantes, caso haja alguma na família.

Com a reestruturação do Bolsa Família, as condicionalidades voltaram a ser uma parte essencial do programa do Governo Federal. São regras que as famílias beneficiárias precisam cumprir para garantir o acesso ao benefício mensal. No caso das exigências relacionadas à saúde, é necessário que a carteira de vacinação infantil esteja regularizada, que as gestantes façam o acompanhamento pré-natal adequado e que haja acompanhamento nutricional para crianças de até sete anos.

Regularize sua situação

Para realizar a regularização do programa Bolsa Família em relação aos critérios de saúde em Salvador, os beneficiários devem comparecer aos postos especializados designados pela prefeitura. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e não é necessário agendamento prévio. É importante levar um documento oficial com foto, a carteira de vacinação, a caderneta de gestante (se aplicável) e o cartão do benefício. Caso a regularização não seja efetuada dentro do prazo de 30 dias, o pagamento do auxílio fica bloqueado.

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, mais de 300 mil famílias estão aptas para realizar o acompanhamento das condicionalidades de saúde estabelecidas pelo programa social. A ação busca garantir que as famílias beneficiárias tenham acesso aos serviços de saúde e promover o bem-estar dos membros do programa.

É fundamental que os beneficiários do Bolsa Família em Salvador estejam atentos a essa regularização, cumprindo as condicionalidades determinadas pelo programa, a fim de garantir a continuidade dos pagamentos e o acesso aos benefícios que são essenciais para o sustento e a melhoria da qualidade de vida das famílias em situação de vulnerabilidade social. A prefeitura e os órgãos responsáveis estão empenhados em oferecer todo o suporte necessário para que os beneficiários possam regularizar sua situação e usufruir dos programas sociais disponibilizados pelo governo.

