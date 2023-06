Resgate: presente “JUNINO” para quem recebe benefícios da CAIXA

Presente da Caixa para os brasileiros – A Caixa Econômica Federal acaba de divulgar o aguardado calendário dos programas sociais disponibilizados pelo banco, trazendo uma excelente notícia para os brasileiros que dependem desses benefícios. O Bolsa Família, o Pis, o Saque-aniversário do FGTS e o Auxílio Gás terão suas datas de pagamento e saque definidas, proporcionando uma maior organização financeira para os beneficiários.

Cumprir os requisitos estabelecidos pela Caixa é fundamental para receber o presente dos programas sociais, como o Bolsa Família e o Auxílio Gás, que oferecem suporte financeiro às famílias em situação de vulnerabilidade.

Caixa tem um presente para você em junho

Para ter acesso aos benefícios, os brasileiros têm diferentes opções de movimentação. É possível se dirigir aos terminais de autoatendimento da Caixa ou às Casas Lotéricas, no caso do Bolsa Família e do Auxílio Gás. Além disso, todas as operações podem ser realizadas de forma remota, por meio do aplicativo Caixa Tem, que oferece praticidade e segurança aos usuários.

Para aproveitar todos os recursos disponíveis no Caixa Tem, é necessário instalar o aplicativo no smartphone e realizar um cadastro, criando um login e uma senha exclusivos. Recentemente, o aplicativo passou por uma atualização, que trouxe um novo layout e uma interface mais moderna. Os usuários que atualizarem o aplicativo terão acesso a todas essas melhorias, além de usufruírem das funcionalidades oferecidas pelo Caixa Tem.

A atualização do aplicativo Caixa Tem é simples e rápida. Basta abrir o aplicativo, inserir o CPF e a senha, e procurar pela opção “Atualize seu cadastro”. Em seguida, basta seguir o passo a passo fornecido, que inclui a confirmação de dados pessoais, como endereço e informações profissionais. É importante verificar se todos os dados estão corretos antes de finalizar o processo de atualização do cadastro. Após a conclusão, a Caixa estabelece um prazo de até 48 horas para a confirmação das informações.

Requisitos e regras

No entanto, para receber os benefícios disponibilizados pela Caixa, é necessário atender a determinados requisitos. No caso do Pis, é preciso ter trabalhado no setor privado durante o ano de 2021 e ter um tempo mínimo de cinco anos de atuação, consecutivos ou não. Já o Saque-aniversário do FGTS é opcional e depende da existência de saldo na conta do FGTS.

No que diz respeito ao Bolsa Família e ao Auxílio Gás, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CasÚnico) e possuir uma renda per capita de até R$218 por pessoa. O Bolsa Família tem um valor mínimo de R$600, enquanto o auxílio gás varia entre R$100 e R$112. Cumprindo esses requisitos, os beneficiários podem receber esses importantes auxílios financeiros, que contribuem para o sustento das famílias e ajudam a aliviar as despesas mensais.

Com o calendário divulgado pela Caixa, os beneficiários desses programas sociais podem se programar e organizar suas finanças de maneira mais eficiente. Sabendo as datas exatas de pagamento e saque, é possível planejar as despesas e garantir o melhor aproveitamento dos recursos financeiros disponíveis. A Caixa Econômica Federal reforça seu compromisso em oferecer um serviço de qualidade e facilitar o acesso aos benefícios sociais, contribuindo para o bem-estar e a segurança financeira da população brasileira.

