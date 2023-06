Quem bate? É O FRIO! Final de semana será embaixo do edredom, mostra a previsão do tempo

Quem assiste algum jornal já deve ter percebido que na hora que vão fornecer as informações inerentes ao clima, eles falam sobre uma ‘frente fria’, mas, você sabe o que significa ela? basicamente, isso ocorre quando uma massa de ar ocupa o local de outra, com temperaturas opostas. Ou seja, uma massa de ar fria acaba empurrando uma massa de ar quente, então, aquela região vai ficar sob a predominância dos efeitos da massa de ar fria e é exatamente isso que deve ocorrer em várias partes do Brasil neste mês de Junho, saiba mais sobre o assunto

O que essa massa de ar fria pode impactar no Brasil?

Para quem gosta de frio, ela irá trazer bastante alegria. Isso acontece por conta que o ar quente é menos denso, então, ele acaba subindo, já o ar frio é mais denso, então ele desce. Portanto, no momento que uma frente fria passa por alguma região, o ar que anteriormente estava quente, fica frio porque é literalmente empurrado.

O ar frio possui várias vantagens, a principal, é a diminuição da temperatura, esse fenômeno ocorre por conta que o ar frio consegue absorver o calor do ambiente que está ao seu redor, isso causa nos habitantes uma sensação de frio, lembrando que o ar em questão também tende a ser mais seco.

Por fim, as frentes frias também podem acompanhar um período com constantes mudanças no tempo, como várias chuvas, tempestades e correntes de ventos, geralmente, em velocidades fora do comum.

Como ficará o tempo no decorrer do mês de junho?

Ao todo, serão três frentes frias que devem passar pelo território brasileiro, sendo que das três, pelo menos duas possuem um grande potencial para derrubar as temperaturas em uma boa parte das regiões brasileiras. Os locais mais afetados serão a região Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Em alguns locais, os efeitos serão mais acentuados, com presença de geada e temperaturas abaixo de zero.

O período que elas irão ocorrer irá variar bastante, nas primeiras duas semanas de Junho, a frente fria mais forte deve vir, já a segunda deve vir após solstício de inverno, que ocorre após o dia 21 do mês em questão e a última chega já nos últimos dias de junho.

Já sobre as chuvas, elas não devem aparecer com tanta constância, principalmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Além delas, outras regiões do Norte também não precisarão se preocupar em sair de casa com guarda-chuvas, pois não deve ocorrer precipitações com tanta frequência. Na região Nordeste, por sua vez, os níveis de chuvas deverão diminuir, todavia, somente no interior, na área litorânea o índice deve continuar alto, lembrando que as médias históricas chegam a superar 300 mm em algumas capitais do Brasil.

Por fim, no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e nas regiões oeste, sul e leste de São Paulo e uma boa parte do Mato Grosso do Sul e a região Norte do Rio de Janeiro e Espírito Santo além do leste de Minas Gerais, deve haver uma grande incidência de chuvas, a previsão é que sejam acima da média.

