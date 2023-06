Segurados do INSS podem dar VIVAS aos céus! Benefícios e mais facilidades liberados

A cada dia que se passa, boas notícias estão chegando para vários brasileiros, dessa vez, chegou a vez dos segurados do INSS receberem uma excelente notícia. Atualmente, há milhões de pessoas na condição de segurado da autarquia, que fornece benefícios do âmbito previdenciário (como aposentadorias e pensões), além das pessoas que recebem benefícios assistenciais (como o Benefício de Prestação Continuada), o famoso BPC. E agora, após o anúncio de uma grande novidade, o número de segurados deve aumentar ainda mais, confira todos os detalhes.

Confira uma super novidade que acaba de chegar para os segurados do INSS | Bolsa Família deve pagar menos para beneficiários em junho, entenda | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

A importância do INSS no Brasil

Já imaginou você trabalhar a vida toda e no final dela ficar sem nada? seria péssimo. Todavia, graças a seguridade social, é possível, que após uma vida toda de trabalho, a pessoa consiga a tão sonhada aposentadoria, ela pode vir de várias maneiras, por idade ou por tempo de contribuição. Mas todas essas coisas só estão acessíveis para todos, graças ao INSS.

Além disso, através de uma parceria com o Governo Federal, é possível que até pessoas que nunca contribuíram tenham acesso a benefícios da autarquia, como o BPC, que é destinado para pessoas idosas que não têm condições de se manter e também para pessoas com alguma deficiência, de qualquer idade.

Já os benefícios oferecidos por ele são vários, como aposentadoria, salário-maternidade, pensão por morte, benefício caso o trabalhador fique incapaz de trabalhar, auxílio-reclusão e o seguro defeso, que é oferecido aos pescadores em certas épocas do ano.

Veja também: Segurança E Qualidade De Vida: 5 MELHORES Cidades Para Viver No Brasil

Incrível novidade chega para os segurados do INSS

A grande novidade veio à tona no último dia 25 de maio, quando houve uma parceria entre dois órgãos públicos, isto é, o INSS e a Funai, a parceria visa ajudar ainda mais os índios garantindo para todos eles os direitos previdenciários. A parceria em questão leva o nome de Acordo de Cooperação Técnica (ACT).

Lembrando que a parceria em questão só é possível por intermédio do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), pois no cadastro citado, é que estão as informações de todos os beneficiários e com essas informações, a Funai pode emitir uma espécie de certidão garantindo que o indígena em questão tenha o status de uma seguridade especial. Agora, após a parceria, será possível que todos os indígenas cadastrados possam ter acesso aos seus vínculos formais de trabalho e histórico de benefícios recebidos pelo INSS. Tudo isso irá ajudar bastante na garantia de todos os direitos desses povos.

De acordo com o último estudo realizado pelo IBGE, foi contabilizado o total de 1.652.876 indígenas em todo território Brasileiro, o número em questão representa um aumento de quase 90% em relação ao último censo que foi divulgado no ano de 2010. Portanto, medidas que ajudem a aumentar a visibilidade desses povos são importantes, afinal, as raízes dos brasileiros e uma boa parte da cultura são provenientes deles, que por bastante tempo foram os únicos habitantes do território brasileiro, então, toda ajuda para eles é de suma importância.

Veja também: FUNCIONAM MESMO! Sites E Apps Que Pagam Para Assistir Vídeos Em 2023