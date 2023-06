Antecipação do Bolsa Família de junho foi confirmada pelo Governo Federal nesta semana?

No decorrer dos últimos dias, não são poucas as pessoas que estão se questionando a respeito de o Governo Federal ter, ou não, se decidido em relação a uma possível antecipação do Bolsa Família.

E o motivo para tanta dúvida não podia ser mais simples: os beneficiários, de modo geral, se encontram muito ansiosos no que diz respeito aos famosos adicionais que foram prometidos agora para o mês de junho.

Exatamente a partir deste mês começa a ter validade todo extra que teve aprovação junto à Câmara dos Deputados recentemente. Inclusive, são inúmeras as mudanças que foram estabelecidas pela MP (Medida Provisória) relacionada ao novo formato do Bolsa Brasil, conforme esperado e prometido por Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores – PT).

As expectativas para a antecipação do Bolsa Família são altas | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Afinal, o governo confirmou, ou não, a antecipação do Bolsa Família este mês?

Diante de todas as especulações que têm surgido, envolvendo um possível adiantamento dos pagamentos deste importante programa social, o Governo Federal frisa que, ao menos por enquanto, não existe nenhuma parcela a ser paga no mês de junho que tenha passado por alterações em sua data.

Todo o cronograma, portanto, seguirá conforme o respectivo calendário que já havia sido divulgado.

Porém, embora não exista necessariamente uma antecipação do Bolsa Família, existem as tão aguardadas atualizações, no que diz respeito aos valores que serão repassados a partir deste mês: tal iniciativa tem o nobre objetivo de fornecer ao cidadão que vive em situação de vulnerabilidade social um suporte financeiro ainda maior.

Assim sendo, a partir de agora (junho), as famílias beneficiárias continuarão recebendo R$ 600, mas também contarão com o cálculo que garante um repasse que represente R$ 142 para cada pessoa do núcleo familiar.

Além disso, vale frisar que as mulheres lactantes ou gestantes, bem como os filhos entre 7 e 17 anos de idade, terão o adicional de R$ 50 (por pessoa), sendo que, desde o mês de março, o Governo Federal já estava fazendo o repasse de R$ 150 para as famílias nas quais existem crianças de até 6 anos de idade (o valor também é repassado por pessoa, o que significa que nas famílias com 2 crianças nesta faixa etária o adicional é de R$ 300).

Por fim, vale frisar que o Auxílio Gás também será acrescentado para algumas famílias, embora seu valor exato ainda não tenha sido definido e divulgado.

O calendário de pagamentos sem a antecipação do Bolsa Família

Como mencionado acima, uma vez que não existirá a antecipação do Bolsa Família em junho, o calendário de pagamentos deste mês seguirá as datas que já estavam definidas.

Os beneficiários, como sempre, receberão seus repasses com base no último número do NIS (Número de Identificação Social), conforme lista a seguir:

O saque para o NIS de fim 1 será liberado dia 19/06;

O saque para o NIS de fim 2 será liberado dia 20/06;

O saque para o NIS de fim 3 será liberado dia 21/06;

O saque para o NIS de fim 4 será liberado dia 22/06;

O saque para o NIS de fim 5 será liberado dia 23/06;

O saque para o NIS de fim 6 será liberado dia 26/06;

O saque para o NIS de fim 7 será liberado dia 27/06;

O saque para o NIS de fim 8 será liberado dia 28/06;

O saque para o NIS de fim 9 será liberado dia 29/06;

O saque para o NIS de fim 0 será liberado dia 30/06.

