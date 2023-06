TERROR DA PIZZARIA: 5 signos gulosos que dão prejuízo no rodízio

Muitas pessoas adeptas da astrologia nunca pararam para pensar a respeito, mas existem muitos signos gulosos, que podem dar verdadeiros prejuízos quando o assunto é comida.

Aliás: que os astros influenciam muitas das características de nossa personalidade, todos nós sabemos. Mas que eles também influenciam na gula pode ser novidade para muita gente.

De todos os 12 signos do horóscopo, 5 conseguem se destacar muito dentro deste contexto, e é exatamente sobre eles que este artigo irá falar.

Sair para comer com os nativos dos signos gulosos pode ser uma experiência e tanto | Imagem: mahyar motebassem / unsplash.com

O bom senso muitas vezes é deixado de lado

Antes de saber exatamente quais são os signos mais gulosos que existem, é interessante saber que eles podem ter relações diferentes em relação à comida, porém a tendência é que sempre acabem pecando pelo excesso.

Muitos nativos dos signos em questão podem comer quantidades enormes de comida quando estão mais felizes, por exemplo, enquanto outros não precisam necessariamente de um motivo para isso.

Isso sem citar aquelas pessoas que acabam cometendo exageros também no que diz respeito à bebida, principalmente a alcoólica.

Obviamente, tais nativos não são más pessoas somente pelo fato de gostarem de comer bastante.

Mas, realmente: ir em um rodízio de pizza com eles, por exemplo, pode não ser uma boa ideia para quem não gosta de chamar atenção, pois eles tendem a dar prejuízo.

Os 5 signos gulosos que existem no horóscopo

Vamos, por fim, à lista dos signos mais comilões:

1. Touro

Podendo tranquilamente ser chamado de campeão do rodízio, Touro é basicamente o maior signo guloso que existe. E, caso a pessoa tenha não só a Lua, mas também o Sol neste signo, a situação se torna ainda mais intensa.

Seus nativos estão sempre prontos para comer até dizer chega, optando sempre por comer do bom e do melhor. Eles precisam se controlar muito para, no dia a dia, não agir na impulsividade e exceder as quantidades de comida que deveriam ingerir.

2. Câncer

Os cancerianos, por sua vez, possuem sensibilidade como uma forte característica de sua personalidade e, com isso, tendem a comer muito mais quando estão emotivos.

E não importa se a emoção é boa ou ruim: eles cometerão excessos alimentares tanto quando estiverem muito tristes quanto quando estiverem muito felizes.

Para Câncer, portanto, é como se a comida fosse uma válvula de escape ou um alento, ao mesmo tempo em que também funciona como recompensa.

3. Leão

Quem nasce com a influência do signo de Leão gosta de comer muito, mas não qualquer coisa, considerando que a comida precisa estar muito bem preparada.

Os leoninos não raramente se deixam levar por aqueles sabores que são mais fortes, o que significa que eles sempre cometem excessos na gordura, no sal e no açúcar. É preciso que eles tenham atenção redobrada com a saúde.

4. Peixes

Não dá para falar de signos gulosos sem citar Peixes, que tem comida até no nome.

Mas no caso deste signo, especificamente, a gula costuma estar atrelada à felicidade: quanto mais feliz o pisciano estiver, mais fome ele sente. Seu grande problema, porém, está na bebida alcoólica, que também acaba sendo consumida em excesso.

5. Sagitário

Como último signo desta lista, Sagitário representa as pessoas que ama comer o tempo todo, principalmente se for para provar novos sabores: neste caso, o exagero no consumo é mais que certo.

Estas pessoas não abrem mão de fazer refeições fora de casa, não raramente estando dispostas a gastar um dinheiro considerável com esta atividade.

