Abra o bolso! AUMENTO GERAL de salários está em análise; 9% a mais

Ótima notícia para quem é trabalhador e mora no estado do Rio Grande do Sul, já pensou em ter um aumento no valor do seu salário? Saiba que isso está sendo discutido pelo governo do estado para analisar a proposição de um aumento de 9% no salário regional. Quem confirmou a informação foi o governador do estado, Eduardo Leite.

Realmente o aumento no salário na vida do brasileiro vai ajudar e muito, com isso, o mandatário informou que eles pretendem encaminhar essa proposta para a Assembleia Legislativa para ter aprovação dos deputados. Se caso eles conseguirem essa aprovação pela parte dos deputados, o salário do estado do Rio Grande do Sul vai passar de R$ 1.442,94 para o valor de R$ 1.573,89 (para os trabalhadores que se chama primeira faixa).

População está reclamando desse aumento: qual o motivo?

Falar de aumento do salário é uma notícia boa, no entanto, os gaúchos não estão contentes com essa ideia. Nessas últimas semanas quando o assunto veio a público, a Central Única dos Trabalhadores (CUT) se posicionou sobre o caso e informou que não tem vantagem aumentar o salário desta forma pois não vai ter o efeito no processo da inflação:

“Esse índice está bem abaixo da reivindicação de 15,42% da CUT-RS e das centrais sindicais, onde a pauta foi entregue no dia 27 de abril diretamente para o secretário Gilmar Sossella, que é secretário de Trabalho e Desenvolvimento Profissional e também ao ajunto de Planejamento, Governança e Gestão, Bruno Silveira”.

Amarildo Cenci, que é o presidente da CUT-RS disse que eles querem um reajuste de 15,42% retroativo referente ao 1º de fevereiro de 2023 para conseguir repor a relação entre o valor do piso regional e do salário-mínimo nacional desde sua criação, que foi no ano de 2001 através do Olívio Dutra.

Proposta de reajuste do salário

O aumento do salário do estado do Rio Grande do Sul está sendo bastante comentado e dividindo opiniões, pois o governador do estado confirmou que o novo valor do salário da primeira faixa será 20% maior do que o valor do salário-mínimo nacional (R$ 1.320,00).

Para complementar, o mesmo informou que atualmente o salário do Rio Grande do Sul só está perdendo para o paranaense, que recentemente foi confirmado o valor de R$ 1.749,02.

Eduardo Leite disse que foi na reunião do secretariado e apresentou a proposta com o reajuste de 9% do piso regional. Vale ressaltar que na proposta o piso salarial no Rio Grande do Sul vai ficar em R$ 1.573,89, se isso acontecer, será considerado o segundo maior do Brasil e 20% acima do salário nacional.

“Levaremos esse projeto para ser analisado pela Assembleia nos próximos dias, vamos fazer esse movimento de valorização dos trabalhadores com muita responsabilidade”, disse Eduardo Leite.

Valor do salário-mínimo nacional

Atualmente, o valor do salário-mínimo nacional está em R$ 1.320,00. Lembrando que neste ano de 2023 o salário já aumentou duas vezes até o momento:

1 – Passando de R$ 1.212,00 para R$ 1.302,00 no mês de janeiro

2 – Passando de R$ 1.302,00 para R$ 1.320,00 no mês de maio.

