Seu cartão de crédito está sempre SEM LIMITE? Você precisa ver este comunicado geral

Ter um cartão de crédito é desejo de todos os brasileiros, é inevitável não querer passar umas compras no crédito, porém no final do mês quando chega a fatura é que o coração aperta, são muitas pessoas que não tem o controle de compra e acabam perdendo a noção e a fatura vem um valor muito alto, até que por fim a pessoa não consegue efetuar o pagamento.

Para não ficar somente em nossas palavras, segundo informações do Banco Central, em junho de 2022 cerca de 84 milhões de brasileiros estavam com saldo devedor em cartão de crédito. Ou seja, comparando com o ano de 2019 teve um aumento de R$ 20 milhões (31%).

confira o comunicado do Banco Central. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O que é saldo devedor?

Quando a pessoa usa o cartão de crédito (parcelado ou compra à vista) os valores ficam na fatura e quanto mais comprar mais alto vai ficando até a data de fechamento da futura e ele se torna um saldo devedor quando a pessoa não efetua o pagamento desse valor que foi acumulado durante o mês.

Um levantamento mostrou que cerca de 54% das pessoas precisam pagar o cartão de crédito em apenas um banco, já outros 25% têm débito pendente em dois bancos, e 204 precisam efetuar o pagamento para mais de 3 bancos diferentes.

O porquê a cada ano as dívidas no crédito estão aumentando?

Para chegar até essa resposta, o professor Cesar Bergo, do mercado financeiro da Universidade de Brasília disse que um dos motivos para ter esse aumento tão rápido está relacionado a criação dos bancos digitais no Brasil. Somente nos últimos 3 anos em que fizeram essa apuração, os clientes em bancos digitais cresceram em 27,6 milhões.

Também vale pontuar o uso do rotativo do cartão, serviço oferecido quando o consumidor deixa de pagar o valor total da fatura. No período avaliado, o uso da modalidade ficou entre 17% e 20%, com a migração do rotativo ficando abaixo de 5%.

Veja também: Banco Central anuncia atualização do PIX que pode mudar tudo

Opinião do Banco Central

O Banco Central também se pronunciou sobre o assunto e disse que acredita que com esse crescimento do mercado de cartões de crédito realmente pode ajudar a inclusão financeira e ajudar os brasileiros, mas que também atua como forma de endividamento:

“Quando o brasileiro não paga a fatura total do cartão de crédito, esse valor que não foi pago se torna como empréstimo, conhecido como rotativo do cartão e, infelizmente é uma das operações de crédito que mais tem taxa de inadimplência e custo”, destacou o relatório do Banco Central.

Através da pesquisa, ainda foi possível verificar que quanto maior o número de vínculos com instituições que os clientes têm, menor é o percentual de pessoas que usam praticamente todo o limite que foi liberado.

Veja também: TAXA do PIX foi autorizada pelo Banco Central; entenda o que muda