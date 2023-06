3 comidas típicas de Festa Junina e suas receitas; aprenda a fazer

A época mais animada do ano chegou: já é hora de provar as comidas típicas de Festa Junina e, claro, se divertir demais nesta festança, com tudo o que se tem direito.

Aliás: embora muita gente vá neste tipo de festa somente pela comida, é sempre válido lembrar que existem muitos outros atrativos que tornam as festas juninas especiais: a quadrilha, os trajes divertidos, as brincadeiras… Mas, claro: é impossível tocar no assunto sem pensar imediatamente em uma mesa repleta das mais diversas gostosuras.

E agora, por meio deste artigo, é possível aprender a fazê-las em casa.

Muitas comidas típicas de Festa Junina podem ser feitas por qualquer pessoa | Imagem: Conscious Design / unsplash.com

Existem comidas típicas de Festa Junina para todos os gostos

Existe uma infinidade de comidas que são ainda mais consumidas no mês de julho, com grande destaque, inclusive, para os doces.

Não há como resistir à paçoca, ao pé de moleque, ao arroz doce… Isso sem citar as famosas bebidas: o quentão e o vinho quente, que sempre ajudam a esquentar a noite fria de quem quer curtir as festas, seja ao lado de uma fogueira ou não.

O que muitas pessoas não sabem, porém, é que fazer estas comidas é muito mais fácil do que parece, de modo que não é preciso necessariamente esperar até que uma Festa Junina aconteça, para poder se deliciar.

E a prova disso está nas 3 receitas abaixo, que podem ser feitas inclusive para curtir um final de semana em família.

Comidas típicas de Festa Junina para fazer em casa

Entre os clássicos que compõem os cardápios de festa junina pelo Brasil, e que podem ser reproduzidos facilmente em casa estão o bolinho de milho, o pé de moleque e o quentão. Uma opção salgada, uma opção doce e uma opção de bebida, para a refeição ficar completa.

E, abaixo, estão suas respectivas receitas:

1. Receita de bolinho de milho

Este salgado crocante e frito é muito fácil de fazer, embora o tempo de preparo demore em média 2 horas, e sua receita rende em média 25 unidades.

Seus ingredientes são:

Milho verde (duas latas)

Leite (meia xícara)

Ovos (duas unidades)

Fermento em pó (uma colher de sopa)

Farinha de trigo (uma xícara de chá)

Salsa, pimenta do reino e sal para temperar

Óleo (somente para a fritura)

Já seu modo de preparo não poderia ser mais simples.

É preciso, no liquidificador, bater o milho (sem a água), junto aos ovos e o leite, transferindo essa mistura para uma tigela em seguida.

Depois, será hora de acrescentar os demais ingredientes, que, quando misturados, devem resultar em uma massa bem homogênea.

Pronto!

Depois disso só será preciso moldar os bolinhos passando um pouco de óleo nas mãos para não grudar, e fritá-los no óleo já quente.

2. Receita de pé de moleque

O pé de moleque é indispensável na lista de comidas típicas de Festa Junina e, o melhor: é muito fácil de fazer!

Sua receita rende 6 porções, e o preparo total leva 1 hora, com somente 4 ingredientes:

Amendoim torrado (duas xícaras)

Açúcar (uma xícara de chá)

Margarina (duas colheres de sopa)

Leite condensado (uma lata)

Para começar, deve-se colocar a margarina, o açúcar e o amendoim em uma panela, cozinhando-os no fogo baixo e sem deixar de mexer, de modo que o açúcar vire um caramelo.

Quando a mistura chegar a este ponto, será hora de colocar o leite condensado e continuar mexendo, para que nada grude no fundo da panela.

O pé de moleque já pronto deve ser colocado em uma forma untada com margarina ou manteiga e, depois de frio, deve ser cortado. Também é possível passá-lo no açúcar depois, antes de servir.

3. Receita de quentão

Por fim, a bebida mais deliciosa de junho: ela demora apenas meia hora para ser feita, e uma receita rende aproximadamente 6 porções.

Eis os ingredientes:

Cachaça (quatro xícaras de chá)

Água (duas xícaras de chá)

Açúcar (duas xícaras de chá)

Mel (meia xícara de chá)

Gengibre em rodelas (duas colheres de sopa)

Casca de apenas uma laranja

Cravos da Índia (quatro unidades)

Canela em pau (uma unidade)

Para preparar a bebida, é preciso cozinhar o açúcar em fogo bem baixo, para que ele vire um caramelo. Depois, será hora de colocar todos os demais ingredientes, deixando a cachaça de lado, e continuar mexendo até que o caramelo se dissolva.

Finalizada esta etapa, será preciso apagar o fogo, colocar a cachaça na mistura e acender o fogo de novo, de modo que o líquido possa ferver: ele deverá ficar fervendo por três minutos, e já poderá ser servido depois disso.

Aliás: o quentão e o vinho quente reforçam que nem só de comidas típicas de Festa Junina se vive no mês de junho: as bebidas quentes também merecem destaque.

