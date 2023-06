Astrologia das CORES: veja as que dão mais AZAR ao seu signo

As cores de cada signo – Todos já experimentamos aqueles dias onde parece que uma nuvem cinza nos acompanha, tudo dá errado e a explicação mais comum é que estamos numa maré de azar. O famoso “inferno astral” frequentemente é citado como o culpado. No entanto, uma origem bem mais terrena e cotidiana para esse infortúnio pode ser surpreendente para muitos: as cores. É isso mesmo, existem cores que supostamente trazem má sorte para cada signo do zodíaco. Talvez a resposta para um dia ruim esteja bem diante dos nossos olhos, nas cores das roupas que escolhemos vestir.

Evite usar cores pretas se você é do signo de Áries, pois acredita-se que tragam azar para esse signo em particular. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.brFoto: divulgação

Quais cores são indicadas para o meu signo?

A relação entre as cores e nossa conexão com o universo é um elemento importante na astrologia. Os estudiosos dessa disciplina acreditam que as cores podem influenciar nossa sorte – seja para o bem ou para o mal – e, portanto, deveríamos escolhê-las com cuidado. Por exemplo, se você é do signo de Áries, segundo os astrólogos, a cor preta pode não ser a melhor escolha para você.

Pessoas do signo de Touro, por outro lado, devem evitar as cores roxo e vermelho, enquanto os Gêmeos podem se beneficiar de não usar roupas vermelhas, mostarda e laranja. O preto e a cor marsala, um tom quente e profundo de vinho, são considerados infortúnios para os Cancerianos.

Os Leões, conhecidos por sua força e coragem, podem querer evitar tons pastéis, branco e rosa, enquanto os Virginianos devem se afastar da cor laranja. As chamativas cores neon, que certamente atraem a atenção, são desaconselhadas para os nascidos sob o signo de Libra. Para os Escorpianos, o branco e os tons pastéis não são considerados favoráveis.

Os signos de Sagitário, conhecidos por sua natureza aventureira, devem evitar o preto, o marrom e o verde-escuro. Capricornianos, por sua vez, podem se beneficiar de evitar amarelo, cores neon e marrom. Aquarianos devem evitar amarelo, dourado e laranja. Finalmente, os Piscianos, conhecidos por sua sensibilidade e empatia, são aconselhados a evitar o azul-escuro.

Tons sortudos

Mas não é só de má sorte que vive a astrologia. Da mesma forma que algumas cores podem atrair azar para os signos, outras podem trazer boa sorte. Os astrólogos acreditam que todos nós temos vibrações que se harmonizam com certas cores do espectro visível. Assim, dependendo das cores que escolhemos usar em nossas roupas, podemos canalizar boas energias e fortalecer a nossa sorte.

Por exemplo, o signo de Áries, que deve evitar o preto, é associado à cor vermelha, que supostamente atrai boa sorte. O verde-escuro é considerado favorável para os Taurinos, enquanto Gêmeos se beneficia de tons de verde, rosa-claro e cores pastéis. Para os Cancerianos, prata e branco são cores de sorte, enquanto Leões se dão bem com amarelo e dourado. Virgem e Capricórnio, ambos signos da Terra, são aconselhados a optar por marrons e cores terrosas.

Os Librianos, que devem evitar as cores neon, são favorecidos por tons escuros de rosa. Escorpião tem uma relação positiva com preto e tons de cinza. As cores laranja e vermelho são consideradas sortudas para os Sagitarianos. Os Aquarianos, por sua vez, são incentivados a usar lilás e roxo claro, enquanto os Piscianos devem optar por tons claros de azul.

É importante lembrar que, embora essas associações de cores sejam interessantes e possam adicionar um toque extra de diversão na hora de escolher o que vestir, a astrologia é uma crença, e cada um deve considerar o que faz sentido para si. Seja o que for que você acredite, o importante é se sentir confortável e confiante nas cores que você escolhe usar. Afinal, sentir-se bem é a melhor sorte que alguém pode ter.

