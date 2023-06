Liberou GERAL! Quais bancos começaram a entregar CONSIGNADO aos clientes?

Bancos já estão entregando o consignado? O acesso a recursos financeiros através de empréstimos consignados tornou-se um apoio essencial para muitos cidadãos brasileiros, especialmente para aqueles que são beneficiários de programas sociais. Recentemente, o Congresso Nacional aprovou uma nova modalidade de empréstimo consignado para aqueles que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Mas o que essa decisão significa para os beneficiários do BPC e como isso irá impactar o setor bancário? Vamos explorar.

Com a aprovação do novo empréstimo consignado, os beneficiários do BPC terão acesso a crédito facilitado junto aos bancos. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Consignados pagos pelos bancos

O empréstimo consignado para os beneficiários do BPC foi suspenso no início deste ano, após a implementação de uma medida provisória pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entretanto, uma nova medida, a MP nº 1.164, está prestes a reintroduzir esse tipo de empréstimo no cotidiano desses beneficiários.

Embora a medida ainda necessite da sanção presidencial, já há especulações sobre quais instituições bancárias podem oferecer essa modalidade de crédito. A expectativa é de que um banco estatal, como a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil, lidere essa iniciativa. Também é esperada a participação de outros atores financeiros, como a Crefisa, no processo de concessão deste empréstimo.

No entanto, um aspecto crucial dessa medida, que está sendo amplamente discutido pelos especialistas, é a taxa de juros e os possíveis descontos associados a este empréstimo. Tais fatores poderiam dissuadir os bancos de se engajarem nessa modalidade de empréstimo, como ocorreu com a reformulação do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A Medida Provisória estabelece que a quantia do benefício que pode ser descontada é de 35% do valor mensal recebido pelos beneficiários. Considerando que o BPC é de um salário mínimo, que foi reajustado em maio para R$1.320, isso significa que a quantia que pode ser descontada todos os meses é de até R$462.

Para aqueles que ainda não estão familiarizados com o BPC, é um benefício disponível para indivíduos com mais de 65 anos cuja renda familiar é de até R$ 325,50. Além disso, o BPC também está disponível para pessoas com deficiência (PcD) de qualquer idade.

Como se candidatar

Para se candidatar ao BPC, os interessados devem acessar o site do Meu INSS ou o aplicativo, que pode ser baixado de qualquer loja virtual de aplicativos. Uma vez no site ou aplicativo, é necessário fazer login usando os dados da conta Gov.br ou criar uma se ainda não tiver uma. Após o login, é preciso tocar em “novo pedido”, digitar “Benefício de Prestação Continuada” e seguir as instruções que aparecerão na tela.

Este novo cenário de empréstimos consignados apresenta oportunidades e desafios tanto para os beneficiários do BPC quanto para as instituições financeiras. Para os beneficiários, proporciona um novo acesso a recursos financeiros. Para os bancos, representa um novo mercado a ser explorado, mas também impõe a necessidade de equilibrar a viabilidade financeira com as condições regulatórias e as necessidades dos clientes.

No entanto, será necessário acompanhar de perto a implementação e a resposta do mercado a esta nova modalidade de empréstimo consignado. Isso ajudará a entender melhor como esses desenvolvimentos estão beneficiando os cidadãos que dependem de assistência social e como os bancos estão ajustando suas estratégias para atender a esse novo segmento de clientes.

