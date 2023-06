3 formas de contrair GRIPE AVIÁRIA; surto em animais acende alerta

A gripe aviária, uma enfermidade viral altamente contagiosa, que tem implicações potencialmente graves para a saúde de uma variedade de espécies, incluindo aves domésticas, silvestres e mamíferos, incluindo humanos, ressurgiu em um alarmante ciclo pandêmico. Recentemente, este temível adversário da saúde animal e humana foi detectado no Brasil, ampliando as preocupações com o comércio internacional de aves e sublinhando a necessidade de fortalecer os esforços de biossegurança.

A transmissão da gripe aviária ocorre principalmente pela exposição direta a aves silvestres infectadas, sendo um risco para a população mundial. Foto: divulgação

Gripe aviária

Obrigatória de ser notificada à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), a gripe aviária representa um risco global, tendo sido identificado em diversas partes do mundo, com ciclos pandêmicos ocorrendo ao longo dos anos. Em 15 de maio de 2023, o Brasil confirmou seu primeiro caso, que foi diagnosticado em aves silvestres, um acontecimento que, embora alarmante, não compromete a classificação do país como livre de IAAP (Influenza Aviária de Alta Patogenicidade) para fins comerciais.

Vírus do tipo influenza A, como o da gripe aviária, possuem uma alta capacidade de mutação, conhecida como drift e shift antigênico. Essa propriedade lhes permite adaptar-se a novos hospedeiros, o que, no passado, já resultou em altas taxas de letalidade quando os vírus de influenza aviária conseguiram se adaptar aos humanos. A possibilidade de tais vírus se transmitirem entre os seres humanos representa um perigo significativo para a população mundial.

Os principais fatores que contribuem para a transmissão da influenza aviária envolvem uma combinação de fatores biológicos e socioeconômicos. Em primeiro lugar, a exposição direta a aves silvestres infectadas é a principal via de transmissão da doença. Essas aves desempenham um papel crucial como hospedeiros naturais e reservatórios dos vírus da gripe aviária, contribuindo significativamente para a evolução, manutenção e disseminação desses vírus. As aves migratórias, em particular, são capazes de transportar o vírus a grandes distâncias ao longo das rotas de migração.

Além disso, a globalização e o comércio internacional também têm seu papel na propagação da doença. O intenso fluxo de pessoas e mercadorias ao redor do mundo aumenta o risco de disseminação de doenças como a influenza aviária. A atividade em mercados e feiras de venda de aves vivas também representa um risco significativo, pois pode facilitar o contato próximo entre diferentes espécies de aves e outros animais, bem como com seres humanos, favorecendo a transmissão e aumentando a possibilidade de recombinações genéticas entre diferentes tipos de vírus da influenza.

Biosseguridade

Essas preocupações reforçam a necessidade de aplicar medidas de biosseguridade nos estabelecimentos avícolas para limitar a exposição de aves domésticas a aves silvestres, principalmente as migratórias e/ou aquáticas. Esta é a principal estratégia para reduzir o risco de introdução do vírus da gripe aviária no país e, consequentemente, para diminuir a possibilidade de evolução do vírus para formas mais graves da doença. Além disso, essa prática também pode prevenir a recombinação com componentes de outros vírus da influenza que possam levar à formação de vírus capazes de infectar humanos e, pior ainda, ser transmitidos entre humanos.

Por esse motivo, é crucial que a população esteja alerta e pronta para agir em caso de detecção de aves doentes. Nesse sentido, o serviço veterinário local deve ser acionado ou uma notificação deve ser feita por meio do e-Sisbravet. É importante ressaltar que as pessoas devem evitar tocar ou recolher aves doentes. Vale lembrar também que a gripe aviária não é transmitida pelo consumo de carne de aves nem de ovos. Com medidas preventivas adequadas e atenção constante, a disseminação desta doença pode ser minimizada e a saúde de aves e humanos pode ser protegida.

