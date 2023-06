Última HORA! Caixa libera 4 NOVOS benefícios em junho; veja se você receberá

Benefícios pagos pela Caixa – As mudanças financeiras podem se apresentar de formas variadas, muitas vezes advindas de fontes inesperadas. Recentemente, a Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão de diversos programas sociais no Brasil, surpreendeu ao anunciar a liberação de quatro novos benefícios em junho. As novidades envolvem o Programa de Integração Social (PIS), o Bolsa Família, o Saque-aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e o recém-criado Auxílio Gás.

Estes benefícios da Caixa estão disponíveis em junho

Entre os benefícios, dois deles visam atender os trabalhadores com carteira assinada. O PIS, um abono salarial pago a funcionários de empresas privadas, segue um cronograma específico de pagamentos. Os nascidos em janeiro e fevereiro receberam o benefício no dia 15 de fevereiro, seguidos pelos nascidos em março e abril, que receberam no dia 15 de março. Para os nascidos em maio e junho, a data de pagamento foi 17 de abril, enquanto os nascidos em julho e agosto receberam o PIS em 15 de maio. Por fim, aqueles nascidos em setembro e outubro receberão o abono no dia 15 de junho, enquanto os nascidos em novembro e dezembro terão o pagamento agendado para o dia 17 de julho.

O Saque-aniversário do FGTS, que permite a retirada anual de uma parte do saldo do fundo, segue um cronograma diferente, determinado pelo mês de nascimento do trabalhador. Por exemplo, quem nasceu em janeiro pôde realizar o saque entre 2 de janeiro e 31 de março. Já para os aniversariantes de fevereiro, o período de saque se estendeu de 1 de fevereiro a 29 de abril. Os nascidos em março puderam sacar entre 1 de março e 31 de maio, e aqueles que celebram o aniversário em abril têm o período de 3 de abril a 30 de junho para realizar o saque. Esse cronograma segue até o mês de dezembro, cujo período de saque se estende de 1 de dezembro a 29 de fevereiro de 2024.

Outros programas

Os outros dois benefícios anunciados pela Caixa Econômica Federal têm como objetivo principal auxiliar brasileiros em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Os beneficiários desses programas são inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal. São eles: o Bolsa Família, que já faz parte da vida de milhões de brasileiros, e o novo Auxílio Gás, que se propõe a mitigar o impacto do aumento do preço do gás de cozinha na vida das famílias mais pobres.

A distribuição do Bolsa Família e do Auxílio Gás em junho segue o calendário baseado no Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. Para os inscritos com NIS terminado em 1, o pagamento ocorreu no dia 19 de junho. Já para aqueles com NIS terminado em 2, o benefício foi pago no dia 20 de junho. Esse padrão continua até o NIS terminado em 0, com pagamento previsto para o dia 30 de junho.

Essas ações da Caixa Econômica Federal demonstram um esforço contínuo para promover a inclusão financeira e combater a desigualdade social no país. O anúncio desses benefícios é uma esperança para muitos brasileiros que buscam estabilidade em tempos de incerteza econômica. No entanto, é crucial lembrar que cada indivíduo deve verificar seu elegibilidade e se manter atualizado com os cronogramas de pagamento para aproveitar ao máximo essas oportunidades.

